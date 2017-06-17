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Suudi Arabistan-Yemen sınırında çatışma

Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Yemen sınırında yer alan Cazan bölgesinde Husilerle girilen çatışmalarda 1 asker hayatını kaybetti.

17 Haziran 2017 Cumartesi 12:58
Suudi Arabistan-Yemen sınırında çatışma

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Cazan Vali Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz, Cazan bölgesinde savaşırken hayatını kaybeden Basim bin Yahya Maşi isimli askerin ailesine taziyelerini iletti. Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Bu olayla birlikte Suudi Arabistan'ın güneyindeki Yemen sınırı bölgesinde yaşanan çatışmalarda 10 Mayıs'tan bu yana ölen askerlerin sayısı 20'ye ulaştı.

Husiler zaman zaman sınır hattındaki Suudi Arabistan mevzilerine saldırılar düzenliyor.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:58
  1. Suudi Arabistan
  2. Yemen
  3. Husiler
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