Suudi Arabistan yanlışlıkla orayı vurdu

Yemen askeri kaynaklarından alınan bilgiye göre, adada konuşlanmış olan koalisyon güçleri civardaki bir tekneyi Husi militanlarına ait sanarak top ateşiyle vurdu. Olayda Hudeyde ilinin Huca ilçesinden 8 balıkçı hayatını kaybederken 2'si yaralandı.

Olayla ilgili koalisyon güçlerinden açıklama yapılmadı.

Husiler, Huca ile Yemen'in batı sahilinin büyük kısmını kontrol altında bulunduruyor. Batı sahilinde Husiler ile Yemen güçleri arasında çatışmalar yaşanırken, koalisyon güçleri de bu bölgeyi yoğun bir şekilde bombalıyor.