Suudi Arabistan yanlışlıkla balıkçıları vurdu

Yemen'de faaliyet gösteren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Kızıldeniz'deki Haniş Adası yakınlarında bir balıkçı teknesini yanlışlıkla vurması sonucu 8 balıkçının öldüğü, 2'sinin yaralandığı bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN HUSİLERİ VURDUĞUNU SANMIŞ

Yemen askeri kaynaklarından alınan bilgiye göre, adada konuşlanmış olan koalisyon güçleri civardaki bir tekneyi Husi militanlarına ait sanarak top ateşiyle vurdu. Olayda Hudeyde ilinin Huca ilçesinden 8 balıkçı hayatını kaybederken 2'si yaralandı.

Olayla ilgili koalisyon güçlerinden açıklama yapılmadı.

Husiler, Huca ile Yemen'in batı sahilinin büyük kısmını kontrol altında bulunduruyor. Batı sahilinde Husiler ile Yemen güçleri arasında çatışmalar yaşanırken, koalisyon güçleri de bu bölgeyi yoğun bir şekilde bombalıyor.