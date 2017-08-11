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Suudi Arabistan yalanladı! Halen daha Katar'a...

Suudi Arabistan yönetimi, hava sahasının halen Katar Havayolları'na kapalı olduğunu duyurdu.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:37
Suudi Arabistan yalanladı! Halen daha Katar'a...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ardından Suudi Arabistan da hava sahasını açtığı yönündeki haberleri yalanladı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu Başkanı Abdulhakim bin Muhammed el Temimi'nin yaptığı ve Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, hava sahasının halen Katar uçaklarına kapalı olduğu belirtildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 30 Temmuz'da, abluka uygulayan ülkeler, Katar havayolu şirketlerinin kullanması için 9 acil hava koridoru tahsis edildiğini duyurmuştu.

​BAHREYN VE BAE DE YALANLAMIŞTI

Katar Sivil Havacılık Genel Kurulu Başkanı Abdullah bin Nasır el Sebii ise geçen pazartesi, Umman Körfezi, Basra Körfezi ile Umman Denizi de dahil Katar'ın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünden (ICAO) talep ettiği yeni hava güzergahlarının birçoğunun kullanılmaya başlandığını ifade etmişti.

Bahreyn ile BAE, basında yer alan ve hava sahalarını Katar Havayolları'na açtıklarıyla ilgili haberleri yalanlamış, sadece uluslararası karasuları üzerindeki hava sahasının kullanılmasına izin verdiklerini belirtmişti.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 11:37
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Suudi Arabistan
  • PolatPolat1 sa önce
    Beyinsiz, budala Araplar. Babaları Abd ne derse onu yapıyorlar. Bu kuş beyinliler dünyaya yönetilmek için gelmiş sanki. Hepsinin başında bir diktatör. Kendilerine her şey serbest, halka yasak. Ne yazık ki yurdumuz bu mikroplarla dolduruldu.
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