Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
Kameralar önünde referanduma karşı çıktıklarını söyleyen Suudi Arabistan ve BAE'nin arka planda lobi faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıktı.23 Ekim 2017 Pazartesi 13:15
Geçtiğimiz haftalarda Mesud Barazani önderliğindeki IKBY sözde bağımsızlık referandumuna giderek bölgeyi kaosa sürüklemeye başlamıştı. Sözde referanduma en başından beri tam destek veren İsrail'in yanı sıra son bilgilere göre Suudi Arabistan ve BAE'nin işin içinde olduğu belirtildi.
Mesud Barazani önderliğindeki IKBY geçtiğimiz günlerde sözde bağımsızlık referandumu için İsrail'in de tam desteğini alarak harekete geçmişti.
ARKA PLANDA REFERANDUMA DESTEK
Türkiye ve Irak başta olmak üzere dünya kamuoyunun itirazlarına kulaklarını tıkayan IKBY, İsrail'den aldığı destekle sözde bağımsızlığı ilan etmeye hazırlanıyordu. Middle East Eye sitesinin haberine göre ise kameralar önünde Irak'ın bütünlüğünü destekleyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arka planda IKBY için lobi faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.
ENVAR AŞKİ VE FAALİYETLERİ
Eski Suud generali olan ve şuan stratejist olarak görev yapan kritik isim Enver Aşki sözde referandum sürecinde Rus medya organı Sputnik'e verdiği röportajda ülkesinin IKBY'nin kararları arkasında olduğunu belirtti.Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın danışmanı olarak da görev yapan Enver Aşki'nin 2 yıl öncesine ait çıkan görüntüleri ise bölgenin nasıl kaosa sürüklendiğini açıklar nitelikte.
İSRAİLLİ YETKİLİLERLE TOPLANTI
Ortaya çıkan görüntülerde 2015 yılı içerisinde İsrail'e bir ziyaret gerçekleştiren Envar Aşki, İsrailli yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Aşki, Afrika ve Arap ülkeleri arasında bir köprü kurulması gerektiğini belirterek bunun için yapılması gerekenleri sıralıyor.
IKYB'NİN BAĞIMSIZLIĞI...
Öncelikli olarak İsrail ve Arapların barışmaları gerektiğini söyleyen Aşki, İran'da rejim değişikliği, Yemen'de barış, Demokratik yöntemleri madde madde sıralayıp son olarak da "Büyük Kürdistan'ın kurulması" ifadelerine yer veriyor. Aynı zamanda eski Suud Generali Enver Aşki sözde bağımsızlık referandumu sürecinde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "IKBY'nin bağımsızlığı, İran'ın Kazvin'den Suriye ve Lübnan'a ulaşmasının önünü kesecektir" diyerek tavrını net olarak belli ediyor.
BAE VE İKİ ADAMI
Kameralar önünde IKBY'nin sözde bağımsızlığına destek veren ancak arkadan lobi faaliyeti yürüten diğer bir ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tavrı ise süreç içerisinde çok daha net olarak ortaya çıkıyor.
REFERANDUMA DESTEK VEREN İKİ İSİM
Birleşik Arap Emirlikleri adına IKBY'ye referandum desteği veren ve sosyal medya üzerinde yayın yapan iki isim öne çıkıyor: İbtisam al Ketbi ve Abdulhak el Halik...IKBY'nin sözde referandum süreci içerisinde BAE'nin Erbil elçisi Mansuri seçim merkezlerine ziyaret gerçekleştirerek ülkesinin tavrı hakkında net bir mesaj vermişti.
Aynı zamanda İbtisam el Ketbi ülkesi BAE'nin IKBY'nin bağımsızlığını ilan etmesinden hemen sonra tanıyacağını açıklamıştı.Middle East Eye'da yer alan habere göre ise Barzani'nin oğlu Mansur referandum seçimlerinden tam bir ay önce BAE'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirerek İbtisam el Ketbi ve BAE yetkilileriyle görüştü ve taraflar arasında mutabakat imzalandı.
TÜRKİYE DÜŞMANLIĞIYLA BİLİNİYOR
BAE'nin diğer bir önemli adamı ise Abdulhak el Halik. Twitter'ı etkin olarak kullanan Abdulhak el Halik BAE'de siyaset profesörü ve aynı zamanda ülke yönetimine yakın bir isim.
Türkiye düşmanlığıyla da bilinen Abdulhak el Halik sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamalarda birçok defa IKBY'nin bağımsızlığına destek verdiğini açıklamıştı.Abdulhak el Halik'in en dikkat çeken paylaşımı ise Türkiye topraklarının da IKBY sınırlarına dahil edildiği "Büyük Kürdistan haritası". 30 milyonluk Kürt halkının yıllar sonra devlet kurmasının demokratik hakkı olduğunu belirten Abdulhak, Türkiye'de işgalci güç olarak tanımlıyor.
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ahmet ceylan1 sa önce b.a.eMİRLİK LERİNİN SİYASET PROFÖSÖRÜ OLANTürkiye düşmanlığıyla da bilinen Abdulhak el HalikİN TÜRKİYE ACABA... DE DÜŞMAN Ankaralı Ahmet4 sa önce Suud ve BAE aslında İranın yayılmacı politikasından rahatsız. Aksisi bu iki ülkeyi Katara yaptıkları kalleşlikten dolayı sevmiyorum. Baki14 sa önce Her kes kafir bir siz türkler muslumansiniz :) Haci ahmet geyikli15 sa önce 1987 simsar aracılığıyla bin ladin insaat firmasına gittim sizi kandırmışlar ahmet adında kedilere bakmışsınız dediler fakat bo olay dikkatimi çekti bu firmada çalışan herkez 2000 riyal kalaşnikof parası pkk ya zorunlu para ödüyordu bunu söylediler ve ocalanin bastırdığı pkk kitapçığını önüme attilar sudi arabistan islam semsiyesi altinda islam dusmani alaettin 16 sa önce amarikan maymunları alaettin 16 sa önce MÜSLÜMAN BÖYLE İKİ YÜZLÜNİHAİHEDEFİ GAVUR İLE BİRLİKTE ÇALIŞAMAZ BUNLARDAN MÜSLÜMAN OLDUĞUNDA ŞÜPHE EDİYORUM Zaho18 sa önce Siyonist araplar Misafir 19 sa önce Bunların hepsi halkına zulmeden ve işlerinin çıkarına göre Müslümanlığı seçmiş zalimler topluluğu. Kendilerinin yemediği pislik yok ama masum halk yaptımı ceza verirler. Hacca giden kadınları kaçırırlar her pisliği yaparlar. Mekkenin dışına çıkanlar bunların ne kadar dindiz soysuzları barındırdığını anlatıyor. Bunlar oldum olası Osmanlı'dan başlayıp günümüze kadar Türkleri sevmemiş işleri güçleri zamanında Osmanlı şimdi Türkiye düşmanlığı olmuştur. Müslümanlık anlayışları Afrika'da insanlar açlıktan ölürken bunlar hacda kesilen kurbanları gömüp müslümana yakışmayan müsriflik yapacak kadar Allah korkuları yoktur. Rahmetli Erbakan hoca bir projeyle orda kesilen kurbanları Afrika ve yoksul ülkelere gitmesi için zar zor ikna etmiş en büyük katkıyıda Türkiye vermiştir. Ataları peygamber efendimize az zulüm etmedi sıra torunlarında can çıkmadan huy çıkmıyor. Bu iki ülkenin başındakiler kesinlikle müslüman kılığına girmiş şeytanlar. Allahın bir kulu19 sa önce Her seferinde yaptıkları işler bunların müslüman olmadıklarını gösteriyor. Suudi arabistan da yaşam şeriat değil diktatörlüktür. İnsanların hakklarını aramasına karşı çıkmak müslümanlık değildir. isa19 sa önce Ibrahimı edhen bir evliyadır hacca gider evine döndüğü zaman ziyaretine gelenler hac durumunu sorarlar ibrahimı edhem cevaben diyorki hac çok kalabalıktı ama hacıler azdı. Yanı çok insanlar hacca gelmişti gerçek hacı azdı. Bu günde müsülman devletler çoktur aralarında gerçek bir müsülman devlet yok. Türkiyede şarap kerhane meyhane kadın pantolun giymesiçiplaklik yılbaşı kumari ve saire . Türkiye Nerede islamiyet Nerede. Allah yalvarmak için ülkemizde evimizde şehirlerimizde islamiyet uygun olmalıyız. Ama biz islamdan çok uzak.