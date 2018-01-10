Suudi Arabistan ve BAE tek tek katlediyor

2014-2015 yılları arasında gerçekleşen bu suikastler DEAŞ ve PKK’nın Muhaliflerin kontrolünde olan bölgelerde ilerlemesine zemin hazırlamıştır.

Muhalefet grubunun bir üyesi olan Ebu Ali’ye göre Muhalif liderlerin istihbarat servisleri vasıtasıyla nerede oldukları hakkında bilgi alındıktan sonra BAE bu ipuçlarını Esed rejimine iletiyordu ve İslam Ordusu komutanı Zahran Alluş, Ahraruruş Şam lideri Hasan Abboud’u öldüren saldırılar gerçekleşiyordu.

Suriye’deki en büyük muhalefet gruplarından birinin lideri olan Zahran Alluş, Doğu Ghouta’daki hava saldırısının ardından 25 Aralık 2015’te hayatını kaybetti.

Ahraruş Şam lideri Hasan Abboud, 9 Eylül 2014’te Idlib’de karargahında bir toplantı düzenlerken bir kimyasal saldırı sonrasında önde gelen muhalif grupların üst düzey 45 üyesinin bulunduğu sırada hayatını kaybetti.

2014-2016 yılları arasında İslam Cephesinde iki yıl görev yapan Ebu Ali’nin ifşa ettiği bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Suudi istihbaratının yardımıyla Suriye muhalefetine karşı bu suikastlarda rol oynadı.