Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Arabistan ve BAE tek tek katlediyor

BAE’nin, (Birleşik Arap Emirlikleri) en önde gelen ABD karşıtı Suriye’li Muhaliflere düzenlenen suikast zincirinin arkasında olduğu söyleniyor.

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:18
Suudi Arabistan ve BAE tek tek katlediyor

2014-2015 yılları arasında gerçekleşen bu suikastler DEAŞ ve PKK’nın Muhaliflerin kontrolünde olan bölgelerde ilerlemesine zemin hazırlamıştır.

Muhalefet grubunun bir üyesi olan Ebu Ali’ye göre Muhalif liderlerin istihbarat servisleri vasıtasıyla nerede oldukları hakkında bilgi alındıktan sonra BAE bu ipuçlarını Esed rejimine iletiyordu ve İslam Ordusu komutanı Zahran Alluş, Ahraruruş Şam lideri Hasan Abboud’u öldüren saldırılar gerçekleşiyordu.

Suriye’deki en büyük muhalefet gruplarından birinin lideri olan Zahran Alluş, Doğu Ghouta’daki hava saldırısının ardından 25 Aralık 2015’te hayatını kaybetti.

Ahraruş Şam lideri Hasan Abboud, 9 Eylül 2014’te Idlib’de karargahında bir toplantı düzenlerken bir kimyasal saldırı sonrasında önde gelen muhalif grupların üst düzey 45 üyesinin bulunduğu sırada hayatını kaybetti.

2014-2016 yılları arasında İslam Cephesinde iki yıl görev yapan Ebu Ali’nin ifşa ettiği bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Suudi istihbaratının yardımıyla Suriye muhalefetine karşı bu suikastlarda rol oynadı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 17:18
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Suudi istihbaratı
  3. Muhalefet
  4. İslam Cephesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump o toplantıya katılacak
    1. Trump o toplantıya katılacak
    2. 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı!..
    3. 'Messi Arda'ya selam vermiyor'
    4. Yargıtay o sözü hakaret saymadı
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli..
    6. İlişki durumunu boş bırakmak boşanma..
    7. Takdir teşekkür nasıl hesaplanıyor?
    8. Mısır seçimlerinde neler olacak?
    9. O ülkeden ABD'ye rest! Durdurma kararı..
    10. Emine Erdoğan, sıfır atık..
    11. İran'da bir protestocu asıldı
    12. Tüm Dünya'yı kandırdı: Özür dilerim
    13. Suudi Arabistan ve BAE tek tek..
    14. Sufi Muhammed serbest bırakıldı
    15. ABD'den flaş Irak kararı
    16. Esir alınan asker herşeyi bir bir..
    17. Üstün Yetenekler projeleri ile yarıştı
    18. Mezarlık tuvaletinde dehşete düşüren..
    19. iPhone bomba gibi patladı
    20. Tank çaldı, darbe yapıyorum dedi...
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
    Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Müftüden bomba çıkış! 'Haramdır'
    Müftüden bomba çıkış! 'Haramdır'
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'