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'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'

Suudi Arabistan basınının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerde Kral Selman Türkiye'nin askeri üs kurmasına izin vermediği iddia edildi. Suudi Arabistan Krallığı hükümet kaynaklarının açıklamasında ise Türkiye’nin Suudi Arabistan topraklarında askeri üs kurma teklifinin reddedildiği bildirildi.

18 Haziran 2017 Pazar 12:26
'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'

Suudi hükümetinin açıklamasında, Suudi Arabistan’ın "yabancı bir askeri üsse gereksinim duymadığı, silah kuvvetlerinin ve askeri kabiliyetinin en üst düzeyde olduğu" ifade edildi. Suudi yönetimi ayrıca, kendi askeri güçlerinin terörle mücadele ve Orta Doğu’da güvenlik ile istikrarı sağlamak için, İncirlik üssü dahil yurt dışında da önemli katılımları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleriyle ile Katar arasındaki kriz hakkında cuma günü açıklama yaparak, Katardakine benzer bir askeri üssün Suudi Arabistanda da kurulmasını teklif etmişti.

"ASKERİ GÜÇ EN ÜST SEVİYEDE" AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Portekiz TV kanalı RTP ile yaptığı son röportajında: “Biz, Katar’da askeri üs kurma konusunda karar verdik, Arabistan kralı ile görüştüğüm zaman Arabistan topraklarında da askeri üs kurmayı tavsiye ettim.” demişti.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığı habere göre ise Riyad'ın askeri gücünün 'en üst seviyede olduğu' ve dışarıdan ülkesine askeri güç sokmayı düşünmediği belirtildi. AFP’ye konuşan bir Suudi yetkili ise ülkelerinde Türkiye’ye ait bir askeri üsse ihtiyaç olmadığını ve bu sebeple bunun hoş karşılanmayacağını açıkladı.,

Cuma günü Körfez ülkeleriyle ile Katar arasındaki kriz hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da faaliyete geçen benzer bir askeri üssün Suudi Arabistan’da da kurulmasını teklif etmişti.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 12:26
  1. Suudi Arabistan
  • Ibrahim akIbrahim ak3 dk önce
    abd istese herseyinizi verirsiniz
  • HassanHassan40 dk önce
    Hadimu'l- Haremeyni Eş-Şerifeyn'miş sen o makamalaik değilsin abd soytarısı
  • muratmurat1 sa önce
    iyi yapmışsınız
  • arifarif1 sa önce
    siz israil ve abd teröristlerine köpeklik yapın alçaklar
  • Hy-hyHy-hy2 sa önce
    Amerikan üsleri .......askeri üs olarak sayılmıyormu?Bunların hem paralarını yiyecen hemde sevecen;o zaman gör senin peşineden ayrılıyormu?Unutmadan fantazi olsun diye arada bir posta dövecen.Malum kavgadan sonra iyi gelir,bütün dayak unutulur.
  • AydınAydın2 sa önce
    Mekke ve Medine'nin bulunduğu topraklarda Türkiye'nin hakkı vardır. Yüz yıllar boyunca o toprakların muhafaza ve müdafasını bu asil millet yaptı.
  • Hy-hyHy-hy2 sa önce
    Bu arada islam ordusuna"El Fatiha"denilmiştir.Ümmetin içindeki truva atı irandan daha çok kimin olduğu ortaya çıkmıştır.Bu yürüyecekse eğer pakistan ve türkiye ile gider diğer bütün çözümler çöpe atılmıştır.Tabiiki bir ingiliz katakullisi olmazsa.
  • Hy-hyHy-hy2 sa önce
    O sünneti,sünnet-i seniyyeyi sevmez;SÜNNETSİZ'leri sever,kabuklu yemiş onun favorisidir.
  • vatansevervatansever2 sa önce
    Bunlardan islam birligi olursa,benden kral olurr..
  • gevreligevreli2 sa önce
    Kral selman türk askerinin şerefini yaşıyamaz,ona abd conileri lazım yakında kutsal topraklara kefere askerlerini yerleştirirse şaşırmayın.
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