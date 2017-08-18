Suudi Arabistan sınırında çatışma… 1 Suudi askeri öldü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, "ülkenin güneyinde Yemen sınırında çıkan çatışmada Muhammed bin Ali el-Harisi isimli bir askerin hayatını kaybettiği" belirtildi.

Bu olayın ardından 10 Mayıs'tan bu yana Yemen sınırında çıkan olaylarda hayatını kaybeden Suudi Arabistanlı asker sayısı 53'e yükseldi.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa, scud ve diğer füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu saldırılar çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında zaman zaman can ve mal kayıpları yaşanıyor.