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Suudi Arabistan Prensi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman bin Abdülaziz Al Suud’un hayatını kaybettiği duyuruldu.

14 Temmuz 2017 Cuma 00:25
Suudi Arabistan Prensi hayatını kaybetti

Ülkenin resmi haber ajansı SPA’da yayımlanan Kraliyet Divanına ait açıklamada, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un ağabeyi Abdurrahman'ın 86 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Abdurrahman'ın cenaze namazının yarın Mekke kentinde Kâbe’nin bulunduğu Mescid-i Haram’da kılınacağı belirtildi.

Merhum Kral Abdülaziz Al Suud’un eşi Prenses Hisse bint Ahmed es-Sudeyri’nin altıncı erkek çocuğu olan Abdurrahman 1931’de doğmuştu.

ABD’nin San Diego kentindeki askeri fakülteyi bitiren Abdurrahman ardından California Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi’nde de okumuştu.

Abdurrahman, 1983-2011 yılları arasında Savunma ve Havacılık Bakan Yardımcılığını yapmıştı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 00:25
  1. suudi arabistan prensi
  2. Abdurrahman bin Abdülaziz Al Suud
  • ahmet öztürkahmet öztürk15 dk önce
    Allah acılarını arttırsın
  • Kuran muslumaniKuran muslumani21 dk önce
    Bi mikrop eksildi zebaniler bekliyo paraya tapan prensi
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