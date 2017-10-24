Suudi Arabistan PKK'ya TIR'larla yardım iddiası
Suudi Arabistan'ın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye TIR'larla yardım gönderdiği iddia edildi.24 Ekim 2017 Salı 16:34
Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin terörist faaliyetlerine ABD'nin verdiği yoğun mühimmat ve yaşamsal desteğin ardından dikkatleri çeken bir iddia geldi.
Bölgeden gelen ilk bilgilere göre Suudi Arabistan'ın ABD'nin yaptığı gibi PYD/PKK'ya TIR gönderdi.
Ambulans ve TIR'lar gönderildi
Haseke'ye yapılan sevkıyat kapsamında 12 ambulans ile ilaç ve gıda yükle çok sayıda TIR'ın yola çıktığı öğrenildi.
Söz konusu faaliyetleri Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Samir es-Sebhan'ın yürüttüğü de gelen ilk iddialar arasında.
PKK'YA GEÇEN RAKKA'YI SUUDİLER İMAR EDECEK
Suudi Arabistan'ın Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Samir es-Sebhan'ın ABD'li üst düzey yetkililer ile Suriye'nin Rakka kentine gerçekleştirdiği ziyaret, dikkatleri Riyad yönetiminin bu bölgeye ilgisine çevirdi.
Suudi Arabistan Devlet Bakanı Sebhan, geçen hafta ABD destekli operasyonla terör örgütü PKK/PYD tarafından ele geçirilen Rakka kentinin Ayn İsa bölgesi ve bazı köylerini gezerek burada yerel yetkililerle toplantılar gerçekleştirdi.
Sebhan'ın, ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile birlikte gerçekleştirdiği bu ziyaret Riyad yönetiminin yeni Suriye siyasetinin de ipuçlarını veriyor.
- Rakka'nın imarı
Suudi Arabistan'ın Okaz gazetesi, özel kaynaklarına dayandırarak yayımladığı haberde, ziyarette DEAŞ sonrasında büyük bölümü yıkılmış olan kentin tekrar yaşanabilir kılınması için Suudi Arabistan'ın sunacağı katkıların, özellikle de imar konusunun görüşüldüğünü belirtti.
İmar konusunun salt inşa faliyetlerini içermediğini, kapsamlı olarak Rakka bölgesinde hayatın tekrar başlaması için gerekli tüm hazırlıkları kapsadığını aktaran gazete, bu konuda Riyad yönetiminin ABD ile anlaştığını ve çalışmaların büyük bölümünü Suudi Arabistan'ın gerçekleştireceğini iddia etti.
Okaz gazetesi, Sebhan'ın Rakka'da imar ve kalkınma konusunda kent konseyiyle de toplantılar gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Suudi bakanın ayrıca, ABD tarafından ilerleyen günlerde düzenlenecek "Rakka'nın Kurtuluşu" etkinliklerine katılmak için tekrar bölgeye gideceği kaydedildi.
- Suudi Arabistan'ın yeni Suriye siyaseti
En-Nehar gazetesi köşe yazarı Ali el-Hac ise Sebhan'ın Rakka ziyaretinin bir diğer önemli amacının bölgede bulunan Sünni kabile ve aşiretlerin liderleriyle yakınlık sağlamak olduğunu ifade etti. Hac, bu bağlamda Sebhan'ın ziyareti sırasında Ayn Şems civarındaki Sünni bölgeleri ziyaret ederek buradaki aşiret liderleriyle görüştüğünü belirtti.
Bölgede bulunan Sünni aşiretlerin Suudi Arabistan tarafına çekilmesi ile İran'ın bölgedeki etkisinin azaltılması, Riyad yönetiminin bölge için kurguladığı yeni siyasetin de ilk adımları olarak nitelendirilebilir.
Suudi Arabistan'ın bu girişimleri, yıllardır savaş koşullarında yaşayan başta Sünni aşiretler olmak üzere diğerlerinin de rahat bir nefes almasını sağlayabilir. Bu açıdan söz konusu aşiretler Suudi Arabistan'ın bu adımlarını çok olumlu karşılayacaktır. Ancak ABD'nin beraber çalıştığı PKK/PYD terör örgütü ile ilişkilerin nasıl olacağı, bu ilişkilerin Suudi Arabistan ile diğer müttefik bölge ülke ilişkilerini nasıl etkileyeceği merak konusu.
Riyad yönetimi, yeni Suriye politikasına rağmen, krizin başından bu yana olduğu gibi "Esed'siz çözüm" konusunda pozisyonunu koruyor. Bu bağlamda, başta Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr olmak üzere Suudi Arabistanlı yetkililer "Suriye'de Esed'li çözüm söz konusu olamaz" şeklindeki açıklamalarını sürdürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmesi nedeniyle Arap liderlerini Riyad'da toplayarak zirve gerçekleştiren Suudi Arabistan yönetimi, elde ettiği güç ile Körfez'de Katar'ı abluka altına alırken, Suriye sahasında ise ABD politikasına uygun hareket ediyor.
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Mustafa çetin9 sa önce YÜCE RABBİM MÜSLÜMAN KARDEŞİNE İHANET EDEN HAİNLERLE . DİNSİZ. YAHUDİ HRİSTİYAN KAFALARLA İŞ BİRLİĞİ YAPAN GÖSTERMELİK MÜSLÜMAN DEVLET YÖNETEN HAŞHAŞİ KAFALARI ALLAH HER İKİ DÜNYASINI ZEHİR ETSİN İNŞAALLAH Solo Türk 10 sa önce 84 Medine 85 Mekke olmalı bu haraketin karşılığı fatih11 sa önce kesinlikle doğruhaberdir,bu suudiArabistan türkiyeye dost değil abdve İsrailyanlısıdırresmenabdninmaşasıdır.... Vatandaş11 sa önce Suuddan ne beklenirki .İhanetten başka Turgay Osmanli12 sa önce Hani Katar teröre destek veriyor diye yırtınan körfez ülkeleri nerede! onlarda bizim gibi şaşkın mı kaldılar. alaettin 12 sa önce ÇOK İĞRENÇ BİR DURUM BÜYÜK MÜNAFIK Mİ DESEM AMARİKANBÜYÜK SEYTANİN YAVERİ Mİ DESEMNEREYE HANGİ SIFATI YAKİSTİRACAGİMİ BİLMİYORUM SİYON LARA DA SARMAŞ DOLAŞFETO YADA OLAYSIZ OLDUGUNU SANMAMA GAVURU KUFURLUGUNU BİLMEM ADINISİZ KOYUNSİZE BIRAKTIM Garib Tespi12 sa önce Suudi Arabistanı yöneten lawrence nin t...mlarından başka ne beklenir!! nasrettin bayırlı...13 sa önce durum öyleise bunun ardında yine ABD nin parmağı vardır. ırakta ve suriyede kürtleri kışkırtıp türklerle savaşmaya yol veren abd oyun tutmayınca bu sefer suudi arabistanı bulandırıp körfezcilerle türkiyeyi tutuşturma planları olabilir... mehmet13 sa önce Noluya ya! İntikam13 sa önce Bu tırlarıTC. Kesinliklevurmalıteröristegidensilah. Vurmahakkımızıkullanalım ösokaradanvursunArabistanyönetiminidevirecekmuhalefetdesteklensin