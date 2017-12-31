Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Arabistan ölüm yağdırdı

Suudi Arabistan, Yemen'in batı sahil şeridine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 20 Husi'nin öldüğü, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

31 Aralık 2017 Pazar 14:00
Suudi Arabistan ölüm yağdırdı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in batı sahil şeridine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 20 Husi'nin öldüğü, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

Halk Direniş Güçlerindeki saha komutanlarından Visam Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerine ait uçakların, Hudeyde iline bağlı El-Huhe, El-Cerahi ve Hays ilçelerinde Husi hedeflere saldırı düzenlediğini belirtti.

Salih, saldırılarda 20 Husi'nin öldüğünü, onlarcasının yaralandığını belirterek söz konusu ilçelerde Husilere ait 6 araç ile 1 otobüs ve motosikletin de imha edildiğini kaydetti.

Yemen'de yönetime bağlı güçler, ülkenin batı kıyısında stratejik öneme sahip Huhe ilçesini 7 Aralık'ta kontrol altına almıştı. Toplamda 26 ilçeden oluşan Hudeyde'nin 22 ilçesi Husilerin, Huhe ve Hays ilçeleri ise meşru yönetimin elinde bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 14:00
  1. Suudi Arabistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kız öğrenci yurdunun bahçesinde yakalandı!
    1. Kız öğrenci yurdunun bahçesinde..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    3. Bakan Soylu'nun yeni yıl mesajında..
    4. Süper Lig'in efsane takımı kapanıyor!
    5. Yunanistan’da korkutan deprem!
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi..
    7. Yunan asıllı akademisyen: Erdoğan..
    8. Suudi Arabistan ölüm yağdırdı
    9. Hollandalı Müslümanlar gönülleri mest..
    10. 2017'de en çok bu isimler tercih edildi!
    11. 2017'de Türkiye'de en çok tercih..
    12. İngiltere'nin gözü onda! Parmak..
    13. Savunma sanayiinden dev atılım! Tam..
    14. Akdağ, 'İT'e çok sert çıktı: Bu..
    15. Rusya'dan ABD'ye yalanlama: Gerçek değil
    16. Bir ilk olacak! Yeni havalimanında...
    17. Yıldırım: Allah böylesini kimseye..
    18. Erdoğan'ın Fransa ziyaretine ilişkin..
    19. 'Erdoğan'ın ziyareti ülkemize çağ..
    20. İran hükümetinden krizle ilgili flaş..
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Meral Akşener hakkında bomba yorum
    Meral Akşener hakkında bomba yorum
    Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular
    Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular
    İran sınırında dikkat çeken görüntü!
    İran sınırında dikkat çeken görüntü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    Google’ın hakkınızda topladığı veriler nasıl silinir?
    Google’ın hakkınızda topladığı veriler nasıl silinir?
    Ülkede büyük kriz! Valiliği ele geçirdiler
    Ülkede büyük kriz! Valiliği ele geçirdiler