Suudi Arabistan o noktaya operasyona hazırlanıyor

YENİAKİT.COM.TR - Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Cumhurbaşkanı Hadi yanlısı güçlerin yanında İran destekli Şii Husilere karşı kara harekatına hazırlanıyor.

Suud askeri birliklerinin ve desteklediği güçlerin Başkent Sana'nın kapısı olarak anılan Khowlan bölgesine büyük bir harekat düzenleyeceği öğrenildi.

Akit haber'in bölge kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yaz ayı bitmeden Başkent Sana'nın Suud ve Arap koalisyonu tarafından ele geçirilmesi düşünülüyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr