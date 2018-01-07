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Suudi Arabistan o iddiaları doğruladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayında gösteri yapan 11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı.

07 Ocak 2018 Pazar 09:05
Suudi Arabistan o iddiaları doğruladı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi  Arabistan Başsavcısı Suud el-Muceb, bir akrabalarının idam cezasının affedilmesi  ve emirlerin elektrik ve su borçlarının devlet tarafından ödenmesini iptal eden  Kraliyet Kararnamesinin yürürlükten kaldırılması için perşembe günü gösteri yapan  11 prensin gözaltına alındığını belirtti.

Uyarılara rağmen Kraliyet Sarayından ayrılmayan emirler hakkında  gözaltı kararı çıkarıldığını ve yargılanmak üzere Hair Cezaevine  nakledildiklerini ifade eden Muceb, herkesin kanunlar önünde eşit olduğunu,  emirlere uymayanların kim olursa olsun adalete hesap vereceğini kaydetti. 

 Muceb, gözaltına alınan prenslerin kimliklerine dair bilgi vermedi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 09:05
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