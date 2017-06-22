İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor

Katar'a karşı ABD öncülüğünde Abluka'ya başlayan Suudi Arabistan'dan Mısır'ın hak iddia ettiği adalara asker çıkardı.

22 Haziran 2017 Perşembe 01:28
Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor

YENİAKİT.COM.TR - Suudi Arabistan ile Katar'a karşı ortak abluka başlatan Mısır arasında yeni bir anlaşma imzalandı. 

Akit Haber'in yerel kaynaklardan ulaştığı bilgiye göre, Suudi Arabistan ile Mısır arasında tartışmalara neden olan Tiran ve Sanafir Adaları'na 67 yıl sonra asker gönderdi. 

Gönderilen asker sayısı bilinmezken Suudi Arabistan'nın bu yolla Katar'a askeri bir mesaj yollamak istediği yorumları yapılıyor. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 01:28
  1. Suudi Arabistan
  2. Katar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
    3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
    4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
    5. Türk askeri Katar'a gidiyor
    6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
    7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
    8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
    9. Esed askerleri Esir alındı...
    10. Türk tankları bugün o noktada..
    11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
    12. PKK'ya EYP'li saldırı
    13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
    14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
    15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
    16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
    17. Gül: Hükümetimiz olarak…
    18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!