Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor

YENİAKİT.COM.TR - Suudi Arabistan ile Katar'a karşı ortak abluka başlatan Mısır arasında yeni bir anlaşma imzalandı.

Akit Haber'in yerel kaynaklardan ulaştığı bilgiye göre, Suudi Arabistan ile Mısır arasında tartışmalara neden olan Tiran ve Sanafir Adaları'na 67 yıl sonra asker gönderdi.

Gönderilen asker sayısı bilinmezken Suudi Arabistan'nın bu yolla Katar'a askeri bir mesaj yollamak istediği yorumları yapılıyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr