Suudi Arabistan neyin peşinde? Yeni operasyon kokusu..

Katar ile söz konusu ülkeye abluka uygulayan Arap ülkeleri arasında gerilim sürerken geçtiğimiz günlerde Suudi Kralı Selman, Fas’ta Katarlı Şeyh Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Jassim el Sani ile bir araya gelmesi dikkat çekti.

Çünkü 5 Haziran’da başlayan krizin ardından ilk kez Katarlı üst düzey bir isim Suudi Kralı ile el sıkışıyordu.



Bu görüşmeden hemen sonra ise Suudi Arabistan, Katarlı hacı adaylarına sınırı açacağını açıkladı. Suudi yetkililer, bu kararda Katarlı Şeyh’in rolünün olduğunu ima ettiler. Şeyh Abdullah, halihazırdaki Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani’nin babasının kuzeni.

SUUDİLER YENİ HAMLE PEŞİNDE OLABİLİR

Suudi Kralı ile görüşmesinden sonra kendisine Twitter’da bir hesap açılan Şeyh Abdullah’ın iki günde 250 binden fazla takipçisi oldu. Katar, Şeyh Abdullah’ın yönetimi temsil etmediğini belirtirken Katarlı sosyal medya kullanıcıları, Twitter hesabının sahte olduğunu iddia etti.

Londra’daki King Üniversitesi’nden stratejik risk analisti Doç. Andreas Krieg, “Onun gibi birinin (Suudi) Kral ve Veliaht Prensi tarafından kabul edilmesi alışıldık değil. Suudiler durumu kullanıyor” dedi.

OPERASYON KOKUSU VAR

Bu ilginç görüşme ve ardından yaşananlar Suudi Arabistan Katar'da bir rejim değişikliğinin için operasyon mu yapıyor sorusunu akıllara getirdi.

Dün ise Suudilerin Al Arabiya sitesinde ‘Katarlılar Twitter’da Şeyh Tamim’in gitmesini isteyen etiket açtılar’ başlıyla bir haber yaptılar ve yine Twitter'da bir anda ‘Abdullah Katar’ın geleceği’ şeklide etiketle paylaşımlar yapıldı.