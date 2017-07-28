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Suudi Arabistan:: Mekke'yi hedef alan füzeyi düşürdük

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesine atılan balistik füzenin, hava savunma sistemleri tarafından havada olduğu sırada düşürüldüğü açıklandı.

28 Temmuz 2017 Cuma 11:56

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri komutanlığından yapılan açıklamada, "Hac mevsimini başarısız kılmak için Yemen'deki Husiler tarafından kutsal kent Mekke'ye yönelik 'umutsuz' balistik füze saldırısı yapıldığı" belirtildi.

Açıklamada, saldırının Taif kenti yakınlarında bulunan ve kutsal kent Mekke'ye 69 kilometre uzaklıktaki El-Vesile bölgesinde Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından herhangi bir hasara neden olmadan havada imha edilerek düşürüldüğü ifade edildi.

Kabe'ye 65 kilometre kala

Husilerin, Yemen topraklarına füze ve silah girişini yapmak için güçlü kontrol mekanizması olmayan Hudeyde Limanı'nı ve insani yardım taşıyan gemileri kullandığı kaydedilen açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed'e, limanların ve insani yardım gemilerinin bu amaçlarla kullanılmasına binaen Yemen vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye atan Husilere gerekli müdahalenin yapılması ve limanlara gelen gemilere yönelik güçlü kontrol mekanizması kurulması için çağrısı yapıldı.

Husilerin, Müslümanların kıblesi Kabe'nin bulunduğu kutsal Mekke kentine 12 Eylül'de gönderdiği balistik füze, Kabe'ye 65 kilometre kala havada imha edilmişti.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 11:56
  1. Arabistan
  2. 12 Eylül
  3. Yemen
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