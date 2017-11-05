Suudi Arabistan krizinde Donald Trump devreye girdi

Dünya'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın ABD'den satın aldığı Patriot füze savunma sistemine atıfta bulunan ABD Başkanı, "Suudi Arabistan’ yapılan saldırı fikrimce İran’ın da işine geldi. Ve bizim sistemimiz onu yerle bir etti” dedi. Trump, füze savunma sisteminin kalitesine dikkat çekerek “Bu bizim ne kadar iyi olduğumuzun bir kanıtı. Kimse bizim yaptığımız şeyi bu kadar iyi yapamaz ve şu an bunları bütün dünyaya satıyoruz” ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Suudi Devlet televizyonu füzenin şehrin kuzey banliyöleri yakınında bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı yakınlarında yere düşürüldüğünü ve herhangi bir kayıp yaşanmadığını bildirdi. Roket parçaları havalimanının yakınlarına düştü fakat Suudi Sivil Hava Ulaştırma Kurumu, uçuşları aksatacak bir durum olmadığını açıkladı.

TRUMP, KRAL SELMAN İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kral Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmenin İran destekli militanların Yemen'de oluşturduğu tehtid hakkında olduğu açıklandı. Görüşmede ayrıca Yemen'in Riyad'a yaptığı füze saldırısı ele alındı.

MİLYARLIK REKABET

Öte yandan Trump, yüzde beş hissesini halka arz etmeye hazırlanan Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Aramco ile ilgili Twitter'da bir mesaj paylaştı. Trump, mesajında, "Suudi Arabistan'ın Aramco'nun ilk halka arzını New York borsasında yapması bizi çok memnun eder. Bu ABD için önemli" ifadelerine yer verdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan ve tamamı Suudi Arabistan devleti tarafından kontrol edilen Saudi Aramco, yüzde 5 hissesini halka arz edeceğini açıklamıştı. Uzmanlar, Aramco'nun halka arzının dünyanın en büyüğü olacağına ve Suudi Arabistan'a yaklaşık 100 milyar dolarlık gelir sağlayacağına dikkat çekiyor.

İngiltere ve ABD bir süredir Aramco'nun halka arzına ev sahipliği yapmak için yarışıyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, yıl başında Saudi Aramco'nun yöneticileriyle bir araya gelmiş, nisan ayında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette de Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih ile görüşmüştü.