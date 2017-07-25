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Suudi Arabistan Kralı Selman tatil için Fas'ta

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, bu yılki yaz tatilini geçireceği Fas’ın Tanca kentine ulaştığı bildirildi.

25 Temmuz 2017 Salı 08:26
Suudi Arabistan Kralı Selman tatil için Fas'ta

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Tanca Havalimanı'na ulaşan Kral Selman ve beraberindekileri Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ve beraberindeki heyet karşıladı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı kararnamelerine göre, kralın yokluğunda ülkeyi Birinci Veliaht Muhammed bin Selman yönetecek.

Kral Selman'ın Tanca tatilinin bir ay sürmesi planlanıyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 08:26
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