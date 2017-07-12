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Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD'li Bakan Tillerson'u kabul etti

Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı Selam Sarayı'nda kabul etti.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:55
Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD'li Bakan Tillerson'u kabul etti

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda Kral Selman tarafından gerçekleşen kabulde Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ın selamlarını Kral Selman'a iletti. Görüşmede terör ve finansmanı ile mücadele başta olmak üzere, son dönemde yaşanan bölgesel konular ile uluslararası toplumun gündemindeki meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Suudi Arabistan'ın Washington büyükelçisi Emir Halid bin Selman, İçişleri Bakanı Emir Abdulziz bin Suud bin Nayif, Devlet bakanı İbrahim bin Abdulaziz el-Assaf ve ABD'nin Riyad büyükelçiliğindeki maslahatgüzarı Christopher Henzel'de hazır bulundu.

Suudi Arabistan temaslarına bugün Başlayan ADB Dışişleri Bakanı Tillerson, Kral Selman görüşmesinin ardından Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Bahreyn Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri bakanları ile ortak bir toplantısı yapması bekleniliyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:55
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