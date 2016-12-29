Suudi Arabistan Kerry'nin Filistin önerisinden memnun

Suudi Arabistan, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Filistin-İsrail anlaşmazlığı hakkındaki "iki devletli çözüm" düşüncesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Kerry'nin Filistin sorununun çözümüne dair "iki devletli çözüm" önerisinden memnuniyet duyulduğu, bunun 2002'de Beyrut'ta, 2005'te Mekke'de yapılan Arap Barış Girişimi şartları ve uluslararası kararların çoğuyla uyuştuğu ifade edildi.

Kerry, iki devletli çözümün, İsrailliler ve Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamanın tek yolu olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler'deki oylama, iki devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik." ifadelerini kullanmıştı.

Arap Barış Girişimi, Filistinlilerin, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve dönüş hakkına ulaşmadan Arap ülkelerinin İsrail ile herhangi bir ilişki kurmaması, İsrail'in Golan tepelerinden çekilmesi gibi bazı şartlar öngörüyordu.

Kaynak: AA