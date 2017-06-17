İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Arabistan Katar'la ilgili liste hazırlıyor!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'la ilgili bir şikayet listesi hazırladıklarını ve bunu yakında sunacaklarını söyledi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 00:30
Suudi Arabistan Katar'la ilgili liste hazırlıyor!

Suudi Arabistanhaber kanalına göre, Cubeyr, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği ve Körfez'de yaşanan krizin ele alındığı görüşmenin ardından basına açıklamada bulundu.

Cubeyr, Katar'la ilgili bir şikayet listesi üzerinde çalıştıklarını ve bunu yakın bir zaman içinde sunacaklarını kaydetti ancak konuyla ilgili ayrıntı vermedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Vaşington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe de daha önce yaptığı açıklamada, Katar'dan talep edilenlerle ilgili bir listenin yakında Vaşington'a sunulacağını söylemişti.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani de ülkesinin, diplomatik ilişkileri kesen ülkelerin taleplerini görüşmeye hazır olduğunu ifade etmiş ancak henüz kendilerine böyle bir talebin iletilmediğini belirtmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 00:30
  1. suudi arabistan
  2. Katar
  3. dışişleri bakanı
  4. cübeyr
  5. şikayet listesi
  6. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öldürülen teröristin üzerinden çıkan şok etti!
    1. Öldürülen teröristin üzerinden çıkan..
    2. Cevizli tatlı tarifi
    3. Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili..
    4. Ispanaklı çıtır börek tarifi
    5. Arkadaşına araba çarpan köpeğin yürek..
    6. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    7. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    8. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    9. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    10. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    11. Fotokapanla görüntülendiler
    12. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    13. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    14. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    15. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    16. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    17. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    18. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    19. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    20. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti