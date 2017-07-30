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Suudi Arabistan: Katar'ın talebi savaş ilanıdır

Suudi Arabistan, Katar'ın, Kabe'ye uluslararası statü verilmesi yönünde bir talebi olduğunu iddia etti. Bu talebi, "Suudi Krallığına karşı savaş ilanı" olarak nitelendirdi.

30 Temmuz 2017 Pazar 23:25
Suudi Arabistan: Katar'ın talebi savaş ilanıdır

El Arabiya televizyonuna konuşan Suudi arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Katar'ın, Mekke'yi uluslararasılaştırma talebi saldırgandır ve krallığa savaş ilanıdır" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Kabe'ye uluslararası statü verilmesi için çalışan herkese karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.
Katar'ın böyle bir talepte bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Ancak Doha yönetimi, Suudileri haccı siyasileştirmekle eleştirmiş, bu yıl Katarlılara engel çıkarıldığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Özel Raportörü’ne başvuruda bulunmuştu. (NTV)

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 23:25
  1. suudi arabistan
  2. katar
  3. kabe
  4. Mekke
  5. arabistan
  6. El Arabiya
  7. Birleşmiş Milletler
  • Tekrar Osmanlı Devleti 2099Tekrar Osmanlı Devleti 209917 dk önce
    Hak gelecek batıl zayi olacak. Ve o gün bütün kafirler müşrikler Münafıklar münkirler zelil olacaksınız
  • vatansevervatansever23 dk önce
    Yakinda katar dan bir sinek bizim hava sahamizi ihlal etti.deyip savas acacaklar neredeyse!!!sen katarlilari engellersen, o da hakkini uluslararasi mahkemelerde, din ozgurlugu adina arar..sen adam akilli gorevini yap..kardesine sahip cik o da gitmesin..
  • Mamido Mamido 42 dk önce
    Ağam suudlar yemezler İsrail'e rajon kesmeye,yoksa onların köpekliğini kim yapacak?
  • OsmanOsman49 dk önce
    Hayirdir birader babanin mali gibi konusma Beytullah hakkinda.. yavaş yerler yaş
  • Ali Faruk Terzi Ali Faruk Terzi 53 dk önce
    Süper bir talepKeşke
  • İbrahim YILMAZİbrahim YILMAZ1 sa önce
    KÂBE-İ MUAZZAMA VE MEKKEİ MÜKERREMEBÜTÜN MÜSLÜMANLARINDIR.YA ADAM GİBİ HİZMETKÂR OLUN OSMANLI GİBİ YA DA ADAM GİBİ BU HİZMETİ TÜRKİYEYE VERİN.KATARA BU KONUDA KATILIYORUM
  • HACIHACI1 sa önce
    Aynen katılıyorum.Mekkenin statüsü mutlaka değişmelidir zira orası ümmetindir.Suudun kaprislerine bağlı ibadet olmaz.
  • abdoabdo1 sa önce
    siz suudlar ne kadar meraklısınız ufacık bir bahane ilesavaşa. maçan yiyorsa ısraille savaşsana.
  • vahapzadevahapzade1 sa önce
    mekke medinesuudun malı değil islamın malı yeri gelir ise islam ülkeleri ortak konsey kurulup gerekli düzenlem yapılır suud kendi kefi için oteller yapıyor hem de kafir ler ile ortakiş yapıp kabenindamına kadar çokarıyor
  • HasanHasan1 sa önce
    bu suudlar nasil yaratiklar savas acmak icin bahane ustune bahane uyduruyorlar sozde ikiside arap ve musluman devleti yeni aldiklari silahlarin paralarini katardan gasp edip abdye verecekler.
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