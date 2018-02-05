‘Suudi Arabistan, Katar’ı işgal etmeyi amaçladı’

Attiyah , “Askeri müdahale etme niyetindeydiler” dedi.

Böyle bir tehdidin bugün hala var olduğu sorulduğunda, ”Bu niyeti dağıttık ” Fakat krizin başında bu niyetleri vardı şeklinde konuştu.

“Kabileleri provoke etmeye çalıştılar, camileri bize karşı kullandılar, sonra liderlerimizin yerini alacak kuklaları bulmaya çalıştılar.”

Haziran 2017’de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar ile diplomatik ilişkileri kesti, “terörizmi” desteklemekle suçladıktan sonra kara, deniz ve hava bloku uygulamaya koydu.

Katar, iddiaları şiddetle reddetmişti.

Attiyah, Katar’ın bölgedeki terörle mücadele için ABD ile bir mutabakat anlaşması imzalayan tek ülke olduğunu, bunu Irak, Afganistan ve Suriye’de gerçekleştirdiğini söyledi.

Doha’nın Suudi rakibi İran’la olan ilişkileri hakkında soru soran Attiyah, Katar’ın “herkesle dostça ilişkiler” sürdürdüğünü kaydetti.

Attiye’ye göre, Suudi liderliğindeki blok katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani’yi yeni bir liderle değiştirmeyi planlıyordu.

Attiyah, “Hiçbir şey yapamıyorlar, Katar halkı emirlerini çok seviyor” dedi.