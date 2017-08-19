Suudi Arabistan Katar'da darbeye mi hazırlanıyor?

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri geçtiğimiz aylarda terörü finanse ettiği iddiasıyla Katar'a ambargo uygulamaya başlamıştı. Ambargo gereği hava sahalarını Katar'a kapatan ambargocu ülkelerle Katar arasında Hac ibadeti tartışması ortaya çıkmıştı.

Katarlı hacıların ibadetlerini yerine getirebilmeleri için Riyad yönetiminden talepte bulunan Doha idaresi, sınır kapılarının Katarlı hacılar için açılmasını talep etmişti.



Katar'ın talebini olumlu karşılayan Riyad yönetimi hava ve kara sınırlarını açarak Katarlı hacıların ibadetlerini yerine getirebileceklerini ilan etmişti.



Bu sıcak gelişmelerden sonra dün Katar'ın idaresinden bulunan Sani ailesi büyüklerinden Abdullah bin Ali el Sani süpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.



BİR LİDER GİBİ KARŞILANDI



Katarlı hacıların Suudi Arabistan'a kabul edilmelerini memnuniyetle karşılayan Abdullah bin Ali el Sani teşekkür etmek ve minnetlerini sunmak için dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan Kralı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.



Katar'a uygulanan sert ambargo sonrası ilk defa Sani ailesinden bir yetkiliyle bir araya gelen Kral Selman, misafiri Abdullah bin Ali'yi devlet erkanıyla beraber ayakta karşıladı.



Kral Selman'ın Katarlı misafiri resmi tören ve devlet erkanıyla karşılaması ise Suudi Arabistan'ın Katar'a verdiği bir mesaj olarak algılandı.



SUUDLU YETKİLİLERİN ALGI OPERASYONU: "KATAR'IN YENİ LİDERİ HOŞGELDİN"



Suudi Arabistan'ın yeni içişleri bakanı Muhammed bin Selman'ın yumuşak saray darbesinde etkili rol oynayan ve aynı zamanda müsteşarlık görevinde bulunan Suud el Kahtani Abdullah bin Ali'nin ülkesine gelmesiyle spekülasyonlarına yeniden başladı.



Eski iç işleri bakanı Muhamemd bin Nayef'in uyuşturucu bağımlısı olduğu iddiasını yayan ve Muhammed bin Selman'ın darbesine zemin hazırlayan Suud el Kahtani ambargo kararından sonra Katar'a savaş açmış durumdaydı.



Abdullah bin Ali'nin Riyad ziyaretini büyük sevinçle karşılayan Suud el Kahtani Twitter hesabı üzerinden "Kral Selman Katarlı hacıları karşılıyor" ve "Abdullah bin Ali el Sani" hashtaglerine destek vermeye başladı.



Suudlu hesapların Abdullah bin Ali el Sani kimdir infografiklerini paylaşan müsteşar Kahtani, aynı zamanda "Katar'ın yeni koruyucusu" başlıklı videolara destek verdi.



Kahtani'nin desteğiyle birçok Suudlu ve BAE'li sosyal medya kullanıcısı "Katar'ın yeni lideri Abdullah bin Ali el Sani" "Temim el Sani gönderilmeli" şeklinde tweet atmaya başladı.

Kral Selman'ın Abdullah bin el Sani'yi bir devlet başkanı gibi karşılaması ve Suudlu müsteşar el Kahtani'nin "Katar'ın yeni lideri Abdullah bin Ali el Sani" tweetlerine destek vermesi aynı zamanda ambargo sonrası ilk defa Katarlı Sani ailesinden bir büyüğü sarayda misafir etmesi, "Riyad yönetimi Katar'da bir yönetim değişikliğine mi hazırlanıyor" sorusunu akla getirdi.

Kaynak: star.com.tr/ Yaser Emre