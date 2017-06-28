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Suudi Arabistan: Katar koşulları müzakere edilemez

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD'de yaptığı açıklamada Katar kriziyle ilgili koşullara değindi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 06:19
Suudi Arabistan: Katar koşulları müzakere edilemez

Temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cubeyr, basın mensuplarına Katar kriziyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"KOŞULLAR MÜZAKERE EDİLEMEZ"

Katar'a sundukları koşulların "Müzakere edilemez" olduğunu vurgulayan el-Cubeyr, "Görüşümüzü ortaya koyduk, adımımızı attık; şimdi davranışını değiştirmek Katarlılara kalmış. Ancak eğer değiştirmezlerse izole edilmiş şekilde kalacaklar." açıklamasını yaptı.

Suudi bakan, Katar'ın yeniden Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) dönmek için ne yapması gerektiğini bildiğini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 06:19
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  • AviniAvini48 dk önce
    Eskiden sudiarabistanda halk ayaklanmasında/ Bir Türk binbaşının sayesindekurtuldunuz /bundan sonraki süreçte alırsınız 3'5
  • ferhatferhat1 sa önce
    Aganiz ABD müzakere et dedim bakalım. Lawrence kılıklı kukla. O zaman nasıl kiviracaksin
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