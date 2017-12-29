Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Arabistan Kabe'ye ne yapacak?

Suudi Arabistan'ın, Mekke'de 30 milyon hacı ve umre ziyaretçisini karşılayabilecek kapasiteye sahip projeler gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.

29 Aralık 2017 Cuma 15:57
Suudi Arabistan Kabe'ye ne yapacak?

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Cidde kentinde "Mekke'yi İmar Fuar ve Konferansı" düzenlendi.

Fuara kamu ve özel sektörden kurum ve kuruluşlar ile bakanlık ve emniyetten temsilciler katıldı.

Programda, Mekke'nin 30 milyon umre ziyaretçisi ve hacıyı konuk edebilecek kapasiteye sahip olacak şekilde imar ve düzenlenmesini içeren projelerin maketleri ve ayrıntıları sunuldu.

Katılımcılar, Mekke'de özellikle harem çevresinde umre ziyaretçileri ve hacı kapasitesini artırmaya yönelik Kabe'nin çevresinin genişletilmesi, elektrik, su ve sağlık alanlarında yenilemeler yapılması, otel sayılarının artırılması, raylı sistemlerin çoğaltılması ve Cidde'deki havalimanının büyütülmesi gibi projeler yapılacağını aktardı.

Projelerin, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu hedefleri kapsamında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan son yıllarda yaklaşık 5 milyon umreci ile 2 milyon civarında hacı karşılayabiliyor.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 15:57
  1. Suudi Arabistan
  2. SPA
  3. 2030 vizyonu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistinli cesur kızın ayaklarını bile zincirlediler!
    1. Filistinli cesur kızın ayaklarını bile..
    2. Suudi Arabistan Kabe'ye ne yapacak?
    3. Enis Berberoğlu davasında sıcak gelişme
    4. O ülkedeki Müslümanlar ne yapacak?
    5. Ve Sur'da yıkım başladı
    6. Everton'un hocası Cenk Tosun'u açıkladı
    7. Savaşın tek kaybedeni halk oldu
    8. O üniversiteden örnek hareket! Yılbaşı..
    9. Kuzey'e petrol taşıyan gemiye el..
    10. Süt devinde skandal üstüne skandal
    11. O ilçedeki NATO üssü ilk kez..
    12. İtalya'da tarihi gün açıklandı...
    13. O ülkede şok.. Vekili vurarak öldürdüler
    14. Mağdurlara müjde! Yeni KHK geliyor
    15. Müslümanlar o Yahudilerin standına koştu
    16. Akit Gazetesi yayıncılıkta 25. yılında
    17. Ubercilere şok! Ceza yağdı
    18. Kassam Tugayları öyle bir afiş astı..
    19. Dünyayı şoke eden gelişme! El konuldu
    20. Bu ilde sabah ezanı vakti değişiyor!
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...