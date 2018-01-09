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Suudi Arabistan jeti düşürüldü

İran destekli Husiler Yemen'de Suudi Arabistan'a ait savaş uçağını füzeyle düşürdü.

09 Ocak 2018 Salı 12:01
Suudi Arabistan jeti düşürüldü

İran destekli Husiler Yemen'de Suudi Arabistan'a ait savaş uçağını füzeyle düşürdü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen hükümet güçlerine destek için Yemen topraklarında operasyonuna katılan bir savaş uçağının, teknik arıza sebebiyle düştüğü ifade edildi.

Husilere ait "El Mesire" televizyonunda daha önce yayınlanan haberde​, Suudi Arabistan koalisyonuna ait bir savaş uçağının Sada ili yakınlarında düşrüldüğü ifade edilmişti.

"El Mesire" televizyonu dün Suudi Arabistan'a ait savaş uçağının nasıl hedef alındığına dair görüntüleri servis etti. Kanal tarafından yayınlanan görüntülerde, termal kamerayla karadan takip edilen savaş uçağının füzeyle vurulduğu anlar görülüyor.

Suudi Arabistan'a ait savaş uçağını vuran füzenin karadan ateşlentiği belirtilirken, füzenin tipiyle ilgili ayrıntılı bilgi henüz mevcut değil. Füzenin İran tarafından Husilere gönderildiği veya İran desteğiyle Yemen'de geliştirilmiş olabileceği düşünülüyor.

MepaNews

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 12:01
  1. Suudi Arabistan
  2. YEMEN
  3. İran
  4. El Mesire
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