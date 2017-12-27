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Suudi Arabistan Husilere hava saldırısı düzenledi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen sınırındaki El-Cevf'te Husilerin mevzilerine hava saldırıları düzenledi. Onlarca ölü ve yaralı var.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:44
Suudi Arabistan Husilere hava saldırısı düzenledi

Yemen ordusuna ait "26 September Net" internet sitesinde yer alan habere göre, koalisyon güçlerine ait uçaklar, Suudi Arabistan sınırındaki El-Cevf'te Husi hedeflere hava saldırıları düzenledi.

Husiler'in can ve mal kaybı var

Saldırılardan birinin Husi yöneticilerden Abdulkerim el-Husi'ye bağlı bir eğitim kampını hedef alması sonucu onlarca militanın öldüğü ve yaralandığı, diğer saldırıda ise El-Mutun ilçesinde önemli bir karargahta Husilere ait silah depolarının vurulduğu, ölen ve yaralananların yanı sıra silah ve mühimmatların imha edildiği kaydedildi.

Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:44
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