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Suudi Arabistan hepsini aldı

Putin’in askeri ve teknik iş birliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Riyad'la S-400'ler konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 17:37
Suudi Arabistan hepsini aldı

Putin’in askeri ve teknik iş birliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Riyad'la S-400'ler konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

Sputnik'in Kommersant gazetesine dayandırdığı haberde Kojin, "Suudi Arabistan'la görüşmeler zorlu geçti, ancak belgeler imzalandı. Her şey hazır, her konuda mutabık kalındı. Sevkiyatlara başlayacağız. Umarım en yakın zamanda bitiririz" dedi.

Kojin, görüşmelerin zorlu geçmesinin nedenini de şöyle açıkladı: "Partnerlerimiz sevkiyatlar ve teknoloji transferinin çok hızlı olmasını istiyor. Ancak bu alanda yeterince deneyimimiz var, partnerimizin potansiyelini değerlendirerek aşama aşama ilerlemeyi teklif ediyoruz. Bu karmaşık bir süreç, bu nedenle acele etmememiz gerektiğini belirtiyoruz.

Kojin, Riyad'la başka anlaşmalar, Rus hafif silahlarının sevkiyatı ve Suudi Arabistan topraklarında hafif silah üretiminin yapılmasına için görüştüklerini de aktardı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 17:37
  1. Suudi Arabistan
  2. Kojin
  3. Riyad

YORUM YAZ

  • Gürkan savarGürkan savar18 dk önce
    Ben bu işin içinde bir şeylerin olduğunu biliyordum ha Suudi Arabistan almış ha amerika çünkü abd bu teknolojiyi inceleme başlatacak ve sonuç alaçak dikkat etmek lazım bunların hepsi aynı ceşmenin suyunu içerler
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