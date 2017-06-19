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Suudi Arabistan hava sahası Siyonist İsrail’e açılıyor!

Suudi Arabistan ile İsrail'in, siyasi ve diplomatik ilişki tesis etmek için gizli görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. Katar’a yönelik abluka uygulayan Riyad, jest olarak İsrail havayolu şirketlerine hava sahasını açacak. İsrail’e ait şirketler Körfez bölgesinde faaliyet yürütecek. Katar’a yönelik ablukanın arka planında da İsrail’le yürütülen bu müzakerelerin yattığı savunuldu.

19 Haziran 2017 Pazartesi 06:57
Suudi Arabistan hava sahası Siyonist İsrail’e açılıyor!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Riyad ve Tel Aviv ziyaretlerinin ardından, Katar’a yönelik Körfez ablukası başlarken Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkiler de hızla gelişiyor. İngiliz The Times gazetesinin ABD ve Arap kaynaklardan aktardığına göre, Suudi Arabistan ile İsrail, diplomatik ilişki tesis etmek ve iki ülke arasında doğrudan uçuşlar gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tel Aviv’le siyasi ve ekonomik ilişki kurma müzakeleri yürüten Riyad, ilk jest olarak İsrail hava yolları El Al’e hava sahasını kullandıracak.

Gazete, Katar’a yönelik Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır destekli ablukanın arka planında İsrail’le yürütülen müzakerelerin yattığını kaydetti.

ABLUKANIN PERDE ARKASI

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Katar krizinin ardından İsrail, “Katar krizi bizim için bir fırsat olabilir” açıklamasını yapmıştı. İsrail’in Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ile yakınlaşma çalışmaları yürüttüğü geçtiğimiz aylarda ortaya çıktı. Wall Street Journal’ın haberine göre Körfez ülkeleri Mayıs ayında, Netanyahu hükümetine şartların sağlanması durumunda ilişkilerin başlayabileceğini söylemişti. Körfez ülkeleri ise İsrail’in işgal politikasını durdurmasını ve Gazze Şeridi’nin ablukasının kaldırılmasını şart koştu.

NETANYAHU’NUN HAYALİ

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Mayıs’ta ziyaret ettiği Riyad’dan hareketle İsrail’e uçan ilk başkan olmuştu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da buna değinerek, “Umarım bir gün İsrail başbakanı, Tel Aviv’den Riyad’a uçabilir” ifadesini kullanmıştı. Reuters’a konuşan İsrail Havacılık Kurumu’ndan bir yetkili de Trump’ın Suudi Arabistan’dan İsrail’e yaptığı direkt uçuşun, söz konusu rotada gerçekleşen “ilk uçuş” olabileceğini söylemişti.

El Cezire’ye organize karartma

Katar merkezli El Cezire Arapça kanalının Twitter hesabı dün birkaç saat kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı. Twitter’da milyonlarca takipçisi olan hesap, Türkiye saati ile 10 sularında erişime kapatıldı. Hesaba ulaşmak isteyenler, “Hesap geçici olarak kapatıldı” yazısıyla karşılaştı. El Cezire’den yapılan açıklamada hesabın birkaç saat sonra yeniden erişime açıldığı ve bu geçici kapanmanın sebebinin “organize bir kampanyanın sonucu” gibi gözüktüğü belirtildi. Twitter’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Karartma Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerin Katar’la ilişkilerini kestiği bir döneme denk geldi.

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 06:57
  1. Suudi Arabistan hava sahası Siyonist İsrail’e açılıyor
  2. Suudi Arabistan
  3. Siyonist İsrail
  4. ABD Başkanı Donald Trump
  5. ABLUKANIN PERDE ARKASI
  6. NETANYAHU’NUN HAYALİ
  • Suudun Aşiret AğalarıSuudun Aşiret Ağaları6 sa önce
    Bunlardan bir Faysal Ağa vardı, Henry Kisinger' e; 'Benim Kudüs' de iki rekat namaz kılmama yardımcı olur musun?' diyen! (zavallı!) Diğerleri mal mülk olayı, binemeden de gittiler çoğuna!
  • müslimmüslim6 sa önce
    türkiye hava sahası israile açık değil mi?
  • MelihcanMelihcan7 sa önce
    Hava sahaları dünyanın ortak malıdır. Arabistan israilede acmış Ne var bunda.
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