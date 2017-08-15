Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Arabistan hakkında flaş Yemen iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 2015'te başlattığı Yemen operasyonunu bitirerek ülkeden ayrılmak istediği öne sürüldü.

15 Ağustos 2017 Salı 12:23
Suudi Arabistan hakkında flaş Yemen iddiası

BAE'nin Washington Büyükelçisi Youssef Otaib'in sızan e-postalarına göre Selman, Yemen'den ayrılmak istediğini ABD'li yetkililere söylemiş.

Middle East Eye tarafından ortaya çıkartılan e-postalara göre, Selman, İran ile mücadele ettiği bir dönemde Yemen’den çıkmayı istiyor.

31 yaşındaki Muhammed bin Selman’ın Mart 2015’te başlattığı operasyonu bitirmek istiyor. İç savaşın devam ettiği Yemen’de Selman, İran destekli Husi güçlerine karşı operasyon başlatmıştı.

BAE Büyükelçisi Youssef Otaib'in e-postalarından çıkan bilgilere göre Suudi ArabistanVeliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yemen'den çıkmak istiyor.

Söz konusu bilgilerin BAE Büyükelçisi Youssef Otaiba’nın ele geçirilen e-postalarından çıktığı belirtiliyor. Otaiba, Muhammed bin Selman’ı pragmatist biri olarak nitelendiriyor. Otaiba’ya mailleşen Martin Indyk, ise Muhammed bin Selman’ın ABD’li yetkililere Yemen’den çıkmak istediğini ve ABD’nin koordinesinde İran’la diyaloğa girebileceğini aktardığı belirtiliyor.

VELİAHT PRENS MUHAMMED BİN SELMAN

Kral Selman'ın oğlu olan Muhammed bin Selman, babasının özel danışmanı olarak başladığı görevine, 2015 yılında Selman'ın yeni kral olmasının ardından Savunma Bakanı olarak devam etti. Savunma Bakanı olduktan sonra Mart 2015'te Yemen'de başlayan 'Kararlılık Fırtınasını' başlatan Selman, Savunma Bakanlığının yanı sıra İkinci Veliaht ilan edildi.

Suudi Arabistan'ın dış politikasında etkin bir rol oynamaya başlayan Muhammed bin Selman, Nisan Haziran 2017'de ise Veliaht Prens Naif'in yerine birinci Veliaht olarak ilan edildi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 12:23
  1. suudi arabistan
  2. veliaht prens
  3. yemen operasyonu
  4. Yeme
  5. Yemen
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortahisar'da bıçaklanmış kadın cesedi bulundu
    1. Ortahisar'da bıçaklanmış kadın cesedi..
    2. Mesut Barzani'ye referandum şoku!
    3. Otobüste büyük panik! 'Bir yıldır..
    4. Birinci lig ekibinden Robinho bombası!
    5. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu..
    6. Köşeye sıkıştırdılar! En büyük darbeyi..
    7. PKK'lılardan cezaevinden firar girişimi!
    8. Bu köyde tüm kapılar Türk bayrağına..
    9. Öznur Çalık: Milletimizin emrinde..
    10. Şanlıurfa'da ÖSYM’nin hatası çoban..
    11. Yazıklar olsun.. Şehit Eren'in adını..
    12. Hangi il hangi takımı tutuyor? İşte..
    13. Suriye’de tehditle evlerinden..
    14. Dev şirketteki tüm hisselerini sattı
    15. TÜBİTAK'tan tarihinin en yüksek hibe..
    16. İran'dan sert çıkış! Bir daha yaptırım..
    17. Maçka şehidi ‘Eren’in adını kullanarak..
    18. Başbakan Binali Yıldırım: Değişimin..
    19. Bingöl'de ayı saldırısına uğrayan..
    20. Köpük sosisten bakın ne yaptı!
    Ezana saygı... "Kim daha müslüman? Emma mı, protesto eden seyirciler mi?"
    Ezana saygı... "Kim daha müslüman? Emma mı, protesto eden seyirciler mi?"
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Erdoğan uyardı! Diyanet harekete geçti
    Erdoğan uyardı! Diyanet harekete geçti