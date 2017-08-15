Suudi Arabistan hakkında flaş Yemen iddiası

BAE'nin Washington Büyükelçisi Youssef Otaib'in sızan e-postalarına göre Selman, Yemen'den ayrılmak istediğini ABD'li yetkililere söylemiş.

Middle East Eye tarafından ortaya çıkartılan e-postalara göre, Selman, İran ile mücadele ettiği bir dönemde Yemen’den çıkmayı istiyor.

31 yaşındaki Muhammed bin Selman’ın Mart 2015’te başlattığı operasyonu bitirmek istiyor. İç savaşın devam ettiği Yemen’de Selman, İran destekli Husi güçlerine karşı operasyon başlatmıştı.

BAE Büyükelçisi Youssef Otaib'in e-postalarından çıkan bilgilere göre Suudi ArabistanVeliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yemen'den çıkmak istiyor.

Söz konusu bilgilerin BAE Büyükelçisi Youssef Otaiba’nın ele geçirilen e-postalarından çıktığı belirtiliyor. Otaiba, Muhammed bin Selman’ı pragmatist biri olarak nitelendiriyor. Otaiba’ya mailleşen Martin Indyk, ise Muhammed bin Selman’ın ABD’li yetkililere Yemen’den çıkmak istediğini ve ABD’nin koordinesinde İran’la diyaloğa girebileceğini aktardığı belirtiliyor.

VELİAHT PRENS MUHAMMED BİN SELMAN



Kral Selman'ın oğlu olan Muhammed bin Selman, babasının özel danışmanı olarak başladığı görevine, 2015 yılında Selman'ın yeni kral olmasının ardından Savunma Bakanı olarak devam etti. Savunma Bakanı olduktan sonra Mart 2015'te Yemen'de başlayan 'Kararlılık Fırtınasını' başlatan Selman, Savunma Bakanlığının yanı sıra İkinci Veliaht ilan edildi.



Suudi Arabistan'ın dış politikasında etkin bir rol oynamaya başlayan Muhammed bin Selman, Nisan Haziran 2017'de ise Veliaht Prens Naif'in yerine birinci Veliaht olarak ilan edildi.