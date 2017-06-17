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Suudi Arabistan flaş Katar açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyir, Katar'ın terör örgütlerini desteklemeyi sona erdirmesi halinde krizin çözülebileceğini söyledi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 21:27
Suudi Arabistan flaş Katar açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyir, Katar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan el Cubeyir, Katar'ın radikal ve terör örgütlerine desteğini kesmesi halinde krizin çözülebileceğini belirterek, "Bu krizin çözümünün basit olduğuna inanıyoruz.

Kardeş Katar devletinin radikal hareketleri ve terörü desteklemeyi, kışkırtıcı davranışları ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeyi bırakması halinde bu kriz de çözülür" dedi.

Suudi Arabistan ve dahilinde 7 ülke, geçtiğimiz günlerde teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmişti. Ardından Suudi Arabistan, Katar'la olan sınırı kapatmıştı. 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 21:27
  1. Dışişleri Bakanı el Cubeyir
  2. Katar
  3. suudi arabistan
  • HacıHacı18 sa önce
    Baktı ki işler sarpa sarıyor geri vitese attılar 
  • TufanTufan18 sa önce
    yani hiçbir zaman
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