Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Arabistan ekonomik zorluklarla karşı karşıya

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın 2018 bütçesinde karşılaşacağı başlıca sorunlar arasında ekonomik büyüme, enflasyon, askeri ve güvenlik harcamaları geliyor

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:50
Suudi Arabistan ekonomik zorluklarla karşı karşıya

Ülkenin en büyük gelir kaynağı petrol fiyatlarının gerilemesiyle eş zamanlı gelen daralmanın ardından beklenen ekonomik büyüme tahminlerin altında oldu. Petrol üretimindeki düşüşle bu yıl gerçekleşen yüzde 0.5'lik büyüme oranına göre gelecek yıl beklenen büyüme rakamları yüzde 2.7 olarak öngörüldü.

Suudi Arabistan ekonomisi 2015'te yüzde 3.5 büyüme rakamına ulaşırken, 2016'da yüzde 1.7'ye gerilemişti. 2017'de ise petrol dışındaki tüm sektörlerde büyük bir durgunluğun yaşandığı ve özel sektörün hükümetin yeni ekonomik politikalarına uyum sağlamakta zorlandığı belirtildi.

Geçen yıl gerileme kaydeden enflasyonun bu yıl yükselmesi Riyad yönetiminin önünde önemli bir engel olduğu kaydedildi. Uzmanlar enflasyonla mücadelenin yolları üzerinde çalışma yapıyor.

Ekonomik faaliyetlerin yanında enerji fiyatlarındaki düzenleme ve bazı gelir tedbirlerinin uygulamaya geçmesiyle 2018'de ülkedeki gelirlerin rekor bir yükselişle yüzde 5.7 oranına yükselmesini bekliyor.

İşsizlik sorunu

Suudi Arabistan vatandaşları arasında yüksek orandaki işsizlik rakamları hükümetin önündeki önemli zorluklar arasında yer alıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12.8 olan işsizlik oranının gelecek yıl yüzde 12'ye çekilmesi isteniyor.

İş piyasalarında iyileştirme çalışmalarının devam etmesi durumunda 2020 yılında işsizlik oranının yüzde 10.6 olması beklenirken, Riyad yönetimi "2030 vizyonu" hedeflerinde ülke vatandaşları arasında işsizlik oranını yüzde 7'ye çekmeyi planlıyor.

Üç yıldır farklı ekonomik sektörlerde yürütülen çalışmalarla ülkedeki işsizlik oranlarının düşürülmesi hedefleniyor. "2030 vizyonu" programıyla devlet, gelecek yıl Suudi Arabistan, vatandaşlarına 450 bin yeni iş istihdamı sağlamaya çalışırken, bu rakamın 2020'de 1 milyon 200 bin olmasını planlıyor.

Uzmanlar, Suudi Arabistan'da 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 12.7 olan işsizlik oranlarının ikinci çeyreğinde yüzde 12.8'e yükselmesinin hükümeti bu şekilde bir plan ve icraya sürüklediğini ifade ediyor.

Suudi Arabistan tarihinin en büyük bütçesini 2018 yılı için hazırlarken, 208.8 milyar dolar olarak belirlenen gelirlere karşılık ortaya konulan bütçe rakamları 260,8 milyar dolar olması bekleniyor. Bütçe açığının 52 milyar dolarla yüzde 20 civarında olacağı hesaplanıyor.

Askeri harcamalar

Suudi Arabistan al-Rajhi Capital Şirketi Araştırma Başkanı Mazin es-Sidiri, AA muhabirine 2017 yılına oranla yeni yılda askeri harcamaların yüzde 6 oranında azaltıldığını söyledi.

Sidiri, Suudi hükümetinin 2018 bütçesinin yüzde 31.8'ni askeri ve güvenlik sektörlerine tahsis ettiği buna göre bu iki sektöre ayrılan ödenek miktarının 83 milyar dolar olacağına dikkati çekti.

Güvenlik bütçesinde gerileme gözlemlenmesine rağmen askeri harcamanın hala oldukça yüksek olduğunu söyleyen Sidiri, 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'ın Yemen'de Husilere karşı savaşın başını çektiğini gözden kaçırmamak lazım geldiğini belirtti.

Petroldeki istikrar

Petrol fiyatlarının istikrarlı kalmasının Suudi Arabistan hükümetinin adı geçen zorluklarla mücadelesinde önemli etken olacağını dile getiren Ekonomi Yazarı Muhammed el-Ankari, petrolün varil fiyatının 60 - 63 dolar arasında kalması beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda 2018 yılında ülke ekonomisinin durumunu desteklemesi beklenebilir.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkeleriyle birlikte Rusya 2017'nin başlarında petrol üretimini günlük 1.8 milyon varile düşürmeye başladı. Başlangıçta 6 aylık olan üretimin düşürülmesi planı daha sonra 2018'in mart ayına kadar uzatıldı.

OPEC 30 Kasım 2017'de aldığı kararla petrol üretim miktarındaki azaltmayı 9 ay daha uzatma kararı aldı. Ankari, enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkması durumunda ülkede yaşayanların tüketim harcamaları ve fizibilitesi yapılmış projelerin maliyetlerinin etkileneceğine kesin gözüyle bakarken hükümetin bunu dikkate aldığını söyledi.

Büyüme beklentileri

Suudi Arabistan Ekonomi Yazarı Fadl Ebu Ayneyn, "Hükümetin özellikle dev sermaye harcamaları ekonomik büyümeyi destekleyecektir." dedi.

Beklentilerinde oldukça iyimser olduğunu dile getiren Ebu Ayneyn, bununla birlikte büyümenin yüzde 2.7'nin altında çıkmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Enflasyonla mücadele, halkın tüketim harcamalarının yanında devletin getirdiği vergi ve harçlar nedeniyle olumsuz etkilenecektir. Suudi Arabistan'da 2016'dan itibaren yabancı işçi ve aile bireylerine harç ödemesi zorunluğu getirilmişti. Söz konusu harçların 2020'ye kadar uzatılacağı belirtiliyor. Suudi Arabistan yönetimi 2018'den itibaren yabancı işçilerden aylık 80 ila 106 dolar arasında bir meblağ tahsil edecek.

Hükümet 2017'de lüks tüketim ürünlerine uyguladığı vergiden sonra 2018'in başından itibaren bütün ürünlere yüzde 5 katma değer vergisi getirmeyi planlıyor.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 11:50
  1. suudi arabistan
  2. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'de füzeler hava savunma sistemini aşınca...
    1. İsrail'de füzeler hava savunma..
    2. Hatay'da uyuşturucu hap imalathanesine..
    3. Muhasebecilerin ücret tarifeleri..
    4. Bursa’da aciller çocuklarla doldu taştı
    5. KKTC rest çekti: Eskisi gibi olmayacak
    6. Gaziantep’te kaçarken tümseğe takıldı!..
    7. Savaş uçaklarını geri çektiler
    8. Bursa'da bu köpekleri almak..
    9. CHP'de kavga çıktı… Kılıçdaroğlu:..
    10. S-400'den sonra iki ülkenin yeni..
    11. Bartın'da otomobil işçi servisine..
    12. Enerji Bakanlığı uzman yardımcısı alıyor
    13. ABD sözünü tutmadı! Gece yarısı, tam..
    14. Suudi Arabistan ekonomik zorluklarla..
    15. Tesla'nın son Türk müşterisi bakın kim..
    16. Meteoroloji İstanbul için saat verdi!
    17. Eskişehir’de önce komşusunu vurdu..
    18. Ulaşımda 2018 atağı! Tam 126 tane...
    19. Hiç gitmediği İstanbul’dan öyle bir..
    20. Fenerbahçe'den şok karar... 'Kendine..
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Asgari ücret belli oldu!
    Asgari ücret belli oldu!
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
    Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı
    Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu