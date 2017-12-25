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Suudi Arabistan duyurdu: Öldürüldü!

Suudi Arabistan, bir yıl önce kaçırılan Şii hakimin kaçıranlar tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:29
Suudi Arabistan duyurdu: Öldürüldü!

Suudi Arabistan, ülkenin doğusunda Katif'te yaşayan, Aralık 2016'da evinin dışından alınarak zorla götürülen El Cirani'nin cesedine, bir kasabadaki çiftlikte ulaşıldığını duyurdu.

1 YIL SONRA BULUNDU

Basra Körfezi kıyısındaki kentte gerçekleşen olayın üstünden bir yıl geçtikten sonra Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, El Cirani'yi arayan güvenlik güçlerinin hakimi kaçıranlarla çatışmaya girdiğini bildiriyor. 19 Aralık'taki çatışmada hakimi kaçıranlardan biri öldürüldü, diğeri canlı yakalandı.

Bir askerin de öldüğü çatışmanın ardından bölgeyi arayan güvenlik güçleri, El Cirani'nin cesedini Avamiya kasabasındaki bir çiftlikte buldu.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 15:29
  1. El Cirani
  2. Suudi Arabistan

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