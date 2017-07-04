Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr: Katar'ın cevabını teslim yakında alacağız

Cubyr, Katar'ın 13 maddelik talep listesi ile ilgili hazırladığı cevabı kısa süre içerisinde teslim alacaklarını söyledi. Suudi Arabistan, BAE ve Mısır Dışişleri Bakanları yarın Kahire'de bir araya gelerek Katar krizini görüşecek.

04 Temmuz 2017 Salı 09:36
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr: Katar'ın cevabını teslim yakında alacağız

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'ın 13 maddelik talep listesine cevabını kısa süre sonra teslim alacaklarını ve Katar'a yönelik atılacak adımları belirlemek amacıyla diplomatik ilişkileri kesen ülkelerin dışişleri bakanlarının cevap üzerinde titiz bir çalışma yürüteceklerini belirtti.

Cubeyr, ülkesine resmi ziyarette bulunan Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuğuyla körfez krizi ve ikili görüşmeleri ele aldıklarını ifade etti.

Gabriel'e teröre finansman sağlanmasını durdurmak, aşırılığa ve nefret suçlarına karşı mücadele etmenin öneminden bahsettiğini belirten Cubeyr, alınan önlemlerin amacının Katar ile daha iyi ilişkiler kurulması ve "bölge ve dünya ülkelerine kötülük olarak düşündükleri Katar'ın politikalarını değiştirme" amacını taşıdığını söyledi.

"Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn'in dışişleri bakanları, Katar'ın 13 maddelik talep listesine cevabını ilerleyen saatlerde teslim alacak. Daha sonra dışişleri bakanları çarşamba günü Katar'a yönelik atılacak adımları belirlemek amacıyla cevap üzerinde titiz bir çalışma yürütecek" ifadelerini kullanan Cubeyr, krizi çözüme ulaştırmak için Katar'ın söz konusu taleplere olumlu cevap vermesini ümit ettiğini kaydetti.

Gabriel'den ara buluculuğa destek çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de krizin çözüme kavuşabilmesi ve körfez ülkelerinin birliğinin korunması amacıyla Kuveyt'in ara buluculuğunu desteklediklerini vurguladı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 09:36
  1. Almanya
  2. Mısır
  3. Katar
  4. Kuveyt
  5. Bahreyn
  6. Arabistan
  7. Kahire
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
    1. Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
    2. Eroğlu'ndan orman yangınları hakkında..
    3. Kaza yapıp kaçtı... Dikiz aynasından..
    4. Rus bayrakları hala sınırımızda asılı!
    5. Cami hırsızı CHP'li de 'adalet' için..
    6. Halife Hafter'e dev darbe.. Onlarca..
    7. Son dakika...Ankara, Konya ve..
    8. Venezuela'da asgari ücrete yüzde 50 zam
    9. PKK yerlerinden edilen Arap sivillerle..
    10. 20 yıl yaşadığı şehri terk edip..
    11. Meteoroloji'den müjdeli haber: Yağmur..
    12. Kız alıp veremediler... Silahları..
    13. MotoBosna ekibi onlar için yola çıkıyor!
    14. Bafra Ovası’nda buğday hasadı başladı
    15. Umut Güner: Pepe'yi Juventus da istiyor
    16. Günün âyet ve hadisi
    17. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı..
    18. Hakan Çalhanoğlu resmen Milan'da
    19. Ankara'nın Afrin planı hazır: 4 koldan..
    20. Sabri: Hiçbir kulüple anlaşmadım
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Kalaşnikof mermisi işte böyle hasar veriyor
    Kalaşnikof mermisi işte böyle hasar veriyor