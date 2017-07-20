Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi Arabistan çalkalanıyor! Emriyle prensi tutuklattı

Arabistan'da Prens Saudi bin Abdulaziz bin Musaed bin Saud bin Abdulaziz, sosyal medyada yayınlanan videolarının ardından Kral Selman'ın talimatıyla tutuklandı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:57
Suudi Arabistan çalkalanıyor! Emriyle prensi tutuklattı

Suudi Arabistanprenslerinden biri olan Saudi bin Abdulaziz bin Musaed bin Saud bin Abdulaziz, sosyal medyada bir kişiye silah doğrulttuğu videoların yayılmasının ardından tutuklandı.

PRENS SOSYAL MEDYADA VİDEO PAYLAŞMIŞ

Suudi prensin tutuklanması, Çarşamba günü Youtube ve Twitter'da yayınlanan ve prensin başından kanlar akan bir adama silah doğrulttuğu kısa videoların ardından geldi.

VİDEODA BİR ADAMI VURUYOR

Youtube'da 760 binden fazla kez görüntülenen videolardan birinde, bir masanın üzerinde 18 şişe viski ve bir tomar para olduğu görülüyor. Bir diğer videoda ise arabada oturan bir adamın başından kanlar aktığı bir diğerinde ise prensin bir sandalyede oturan adamı yumrukladığı görülüyor.

BÜYÜK TEPKİ YAĞDI

Videoların sosyal medyada viral olmasının ardından, Arap kullanıcılar "Prens halkı çiğniyor" etiketini kullanarak olayla ilgili tepkilerini paylaştı.

KRAL SALMAN TALİMAT VERDİ

Suudi Arabistan devlet televizyonu, Kral Salman'ın olayın tamamının aydınlatılması ve olaya karışanların tutuklanması emrini verdiğini, Kral'ın ayrıca olayla bağlantılı hiç kimsenin şeriat kanunlarına göre karar veren mahkemelerin kararı olmadan serbest bırakılmaması talimatını verdiğini belirtti.

KRALİYET AİLESİNİN AYRICAKLIKLARI VAR. AMA...

Suudi Arabistan'dan kraliyet ailesi üyelerinin ayrıcalıklı statüleri ve gizli aylık ödenekleri bulunuyor ancak soruşturma dokunulmazlığı bu ayrıcalıklardan biri değil. Geçtiğimiz Ekim ayında, çok nadir görülen soruşturmalardan birinin sonucunda, bir adamı silahla vurarak öldüren Suudi bir prens idam edilmişti.

2015'te tahta oturan Kral Salman, daha önce de vatandaşlara kaba davranırken görüntülenen bakanları görevden almış ve bir fotoğrafçıya tokat atan kraliyet mahkemesinin üst düzey bir üyesini kovmuştu.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:57
  1. suudi arabistan
  2. kral
  3. prens
  4. DÜNYA Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu görüntüleri görenler gözlerine inanamadı
    1. Bu görüntüleri görenler gözlerine..
    2. O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    3. Diyabet hastaları yazı sağlıklı..
    4. MÜSİAD'dan Mescid-i Aksa mitingleri
    5. ASELSAN değerini ikiye katladı
    6. Darbeciler mahkemede 'Gülen'in ismi..
    7. FETÖ maaşa bağlamış... Aylık: 500 euro
    8. Bu durak çok farklı!
    9. Uslanmayan alkollü sürücüye rekor ceza
    10. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa telefonu!
    11. 7 terörist öldürüldü
    12. Yeni bakan paylaştı! Bir kent bunu..
    13. Teröristbaşı Gülen, Adil Öksüz ile..
    14. Harun Kolçak'ın ölümü ile ilgili şok..
    15. Karabük'te ev yangınına helikopterli..
    16. Suudi Arabistan çalkalanıyor! Emriyle..
    17. Recep Akdağ görevi Türkeş'ten devraldı
    18. Muharrem Usta'dan taraftara sitem
    19. Denayer: Galatasaray'da oynamak..
    20. Filistin'den AB'ye Mescid-i Aksa çağrısı
    Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle bir karar beklemiyordum
    Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle bir karar beklemiyordum
    Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
    Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!
    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!