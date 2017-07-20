Suudi Arabistan çalkalanıyor! Emriyle prensi tutuklattı

Suudi Arabistanprenslerinden biri olan Saudi bin Abdulaziz bin Musaed bin Saud bin Abdulaziz, sosyal medyada bir kişiye silah doğrulttuğu videoların yayılmasının ardından tutuklandı.

PRENS SOSYAL MEDYADA VİDEO PAYLAŞMIŞ

Suudi prensin tutuklanması, Çarşamba günü Youtube ve Twitter'da yayınlanan ve prensin başından kanlar akan bir adama silah doğrulttuğu kısa videoların ardından geldi.

VİDEODA BİR ADAMI VURUYOR

Youtube'da 760 binden fazla kez görüntülenen videolardan birinde, bir masanın üzerinde 18 şişe viski ve bir tomar para olduğu görülüyor. Bir diğer videoda ise arabada oturan bir adamın başından kanlar aktığı bir diğerinde ise prensin bir sandalyede oturan adamı yumrukladığı görülüyor.

BÜYÜK TEPKİ YAĞDI

Videoların sosyal medyada viral olmasının ardından, Arap kullanıcılar "Prens halkı çiğniyor" etiketini kullanarak olayla ilgili tepkilerini paylaştı.

KRAL SALMAN TALİMAT VERDİ

Suudi Arabistan devlet televizyonu, Kral Salman'ın olayın tamamının aydınlatılması ve olaya karışanların tutuklanması emrini verdiğini, Kral'ın ayrıca olayla bağlantılı hiç kimsenin şeriat kanunlarına göre karar veren mahkemelerin kararı olmadan serbest bırakılmaması talimatını verdiğini belirtti.

KRALİYET AİLESİNİN AYRICAKLIKLARI VAR. AMA...

Suudi Arabistan'dan kraliyet ailesi üyelerinin ayrıcalıklı statüleri ve gizli aylık ödenekleri bulunuyor ancak soruşturma dokunulmazlığı bu ayrıcalıklardan biri değil. Geçtiğimiz Ekim ayında, çok nadir görülen soruşturmalardan birinin sonucunda, bir adamı silahla vurarak öldüren Suudi bir prens idam edilmişti.

2015'te tahta oturan Kral Salman, daha önce de vatandaşlara kaba davranırken görüntülenen bakanları görevden almış ve bir fotoğrafçıya tokat atan kraliyet mahkemesinin üst düzey bir üyesini kovmuştu.