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Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!

Arap Yarımadası'nda tansiyon yine yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'in Taiz kentine hava saldırısı düzenledi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:06
Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!

Yemen'in Taiz kentine Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dönemde Arap Yarımadası'ndaki çatışmalarda artış yaşandı.

Geçen pazar günü, Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'a roket  atılması sonucu bir kişinin öldüğü bildirilmişti. 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:06
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  4. Ortadoğu Haberleri
  • YusufYusuf11 dk önce
    Siz ancak kendi neslinizi vurur onlarla savasirsiniz baska bir halt yiyemezsiniz cakma muslumanlar sizi.. . Peygamber Efendimizin yuzune nasil bakacaksiniz ahirette bilmiyorum.. İse yaramaz zengin canlilar surusu..
  • MüslümMüslüm13 dk önce
    Müslümanlarsa İsrail'i vursunlar da herkes görsün,eli kolu bağlı ekmeğinden acizi vurmak kolay.
  • vatansevervatansever17 dk önce
    Bae ile yatan sasi kalkar..
  • eminemin50 dk önce
    müslüman müslümanın kanını dökmeyeson sürat devam ediyor..
  • fatihfatih1 sa önce
    yesinler birbirini namusuzlar, Türklere azmi cektiler, birde bizde bir Fosil vardirki Araplarin eteginden ayrilmaz.
  • Nedim sakinNedim sakin1 sa önce
    Tayyibin dostları. ..
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