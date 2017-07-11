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Suudi Arabistan açıkladı! İşte Katar krizinin sebebi

Suudi Arabistan Katar'a uygulanan ambargoların, "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) sistemini parçalamayı ve bölge ülkelerinin istikrarını sarsmayı amaçlayan eylemlerini düzeltmesi" yapıldığını bildirdi.

11 Temmuz 2017 Salı 08:47
Suudi Arabistan açıkladı! İşte Katar krizinin sebebi

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda düzenlenen kabine toplantısında, Kuveyt'in Körfez'de yaşanan krizin çözümü ve Körfez'deki birliğin muhafazası için sarf ettiği çaba övüldü.

Toplantıda, Katar halkının Körfez ve Arap dünyasının asil bir parçası olduğu, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a yönelik önlemlerinin, bu ülkenin KİK sistemi ile Arap ve dünya güvenliğini parçalamayı, bölge ülkelerinin istikrarını sarsmayı ve içişlerine karışmayı amaçlayan eylemlerini düzeltmesi için alındığı ifade edildi.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesiyle başlamıştı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 08:47
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