Suudi Arabistan 381 prensten topladığı parayı açıkladı

Suriye'den Yemen'e Ortadoğu'yu karıştıran Suudi operasyonları finanse edilirken rekor düzeye varan Suudi bütçe açığının nasıl kapatıldığı ortaya çıktı. Suudi Arabistan'da dizginleri ele geçiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MbS) yolsuzlukla mücadele adı altında 381 kişiyi gözaltına aldırmıştı. Prens, bakan, üst düzey yetkili ve işadamlarından oluşan bu 'kaymak tabakasının' serbest kalmaları karşılığı servetlerinin bir bölümünü vermelerine dair anlaşmalara varıldı.

Suudi Başsavcısı Suud el Mojeb, anlaşmalar sayesinde 106 milyar dolar topladıklarını söyledi. Başsavcı, anlaşmalar uyarınca kısmen mal varlıklarına, ticari varlıklarına, hisse senetlerine ve nakit paralarına el konulanların serbest bırakıldığını belirtti.

Mojeb suçsuzlukları kanıtlananlar ile suçlarını kabul edip anlaşma yapanların hepsinin bırakıldıklarını, ancak herkesin serbest kaldığı haberinin doğru olmadığını kaydetti.

Mojeb'in sözlerini aktaran Reuters ve AP'ye göre 65 kişi, AFP'ye göreyse 56 kişi hala gözaltında.