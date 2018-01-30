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Suudi Arabistan 381 prensten topladığı parayı açıkladı

Suudi yönetiminin kasımda yolsuzlukla mücadele gerekçesiyle gözaltına aldırdığı 381 prens, bakan, üst düzey yetkili ve işadamıyla varılan anlaşmalardan 106 milyar dolar toplandığı açıklandı.

30 Ocak 2018 Salı 15:09
Suudi Arabistan 381 prensten topladığı parayı açıkladı

Suriye'den Yemen'e Ortadoğu'yu karıştıran Suudi operasyonları finanse edilirken rekor düzeye varan Suudi bütçe açığının nasıl kapatıldığı ortaya çıktı. Suudi Arabistan'da dizginleri ele geçiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MbS) yolsuzlukla mücadele adı altında 381 kişiyi gözaltına aldırmıştı. Prens, bakan, üst düzey yetkili ve işadamlarından oluşan bu 'kaymak tabakasının' serbest kalmaları karşılığı servetlerinin bir bölümünü vermelerine dair anlaşmalara varıldı.

Suudi Başsavcısı Suud el Mojeb, anlaşmalar sayesinde 106 milyar dolar topladıklarını söyledi. Başsavcı, anlaşmalar uyarınca kısmen mal varlıklarına, ticari varlıklarına, hisse senetlerine ve nakit paralarına el konulanların serbest bırakıldığını belirtti.

Mojeb suçsuzlukları kanıtlananlar ile suçlarını kabul edip anlaşma yapanların hepsinin bırakıldıklarını, ancak herkesin serbest kaldığı haberinin doğru olmadığını kaydetti.

Mojeb'in sözlerini aktaran Reuters ve AP'ye göre 65 kişi, AFP'ye göreyse 56 kişi hala gözaltında.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:09
  1. Yemen
  2. Suriye
  • rizelirizeli1 sa önce
    fakirin hakını vermezsen zorlan alırlar elinden bak bize dünya nın enkötü ekonomisinden 15 senede dünyanın eiyi ekonomisine ulaştışimdi bazıları şunu diyecek benim işim kötü teknoloji sana geleceği aldı çocuken kaçparalıkmalzeme alıyolardı sana şimdi çocuğuna kaçparalık mazeme alıyon çocuğuna18oo tl lik bir telefona giden para ylan 2001 de yaklaşık 3 bin dolar alıyordun
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