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Suudi Arabistan 10 günde 109 sivil öldürdü

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü McGoldrick, ülkede son 10 günde 109 sivilin öldüğünü açıkladı.

29 Aralık 2017 Cuma 18:52
Suudi Arabistan 10 günde 109 sivil öldürdü

Birleşmiş Milletler’in (BM) verdiği bilgilere göre, Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından son 10 günde düzenlenen saldırılarda en az 109 kişi yaşamını yitirdi, 75 kişi de yaralandı.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, İsviçre’nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada “bu absürt savaş” nedeniyle sivillerin çektiği acılara derhal son verilmesini talep etti.

McGoldrick, Tais ilinde Salı günü bir pazar yerine düzenlenen saldırıda 54 kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını belirterek ölenlerin sekizinin, yaralananların da altısının çocuk olduğunu söyledi.

BM yetkilisi, aynı gün Hudeyde ilinde bir çiftliğe düzenlenen saldırıda ise aynı aileden 14 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. McGoldrick, ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen hava saldırılarında ise 41 sivilin öldüğünü hatırlattı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 18:52
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Yemen
  3. McGoldrick
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