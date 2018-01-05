Suud: Rus füzesi fırlattılar

Suudi bildirisine göre husi isyancıların saldırı yapacaklarını açıklamasından birkaç saat sonra geldi.

Devlet televizyon kanalı Al Ekhbariya Cuma günü Suudi savunma güçlerinin, hedefine ulaşamadan Yemen sınırında bulunan bir bölge olan Najran üzerinde füzeyi vurduğunu bildirdi.

Husi TV kanalı Al Masirah’ın bildirdiğine göre yapılan saldırının sorumluluğunu üstlendiğini ve “Suudi Arabistan’da bir askeri hedefe kısa menzilli bir balistik füze attık” dedi.

İsyancılar, Nahran’da askeri karargaha yönelik bir Kaher-2M Rus yapımı füze fırlattı. Füzenin 400 km’ye kadar menzili var.

SUUD’DAN MİSİLLEME

Füze saldırılarından birkaç saat sonra Suudi Arabistan’daki koalisyon güçleri Yemen’deki Husi kalesi Saada’da çeşitli hava saldırılarıyla misilleme yaptığını belirtildi.

ABD ve diğer ülkeler tarafından desteklenen Suudi Arabistan, Mart 2015’ten bu yana Husi hedeflerine karşı 15.000’den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

Suudi liderliğindeki koalisyon daha önce İran’ı, Husileri silahlandırarak, “Krallığa, halkının hayatını tehlikeye atmak amacıyla Yemen’deki Husi milislerine destek olmakla suçladı

Bölgenin en yoksul ülkesi olan Yemen’de savaş, şii husi asilerinin başkent Sanaa’nın denetimini ele geçirmesinden ve 2014 yılında ülkenin üçüncü büyük şehri Aden’e doğru güneyi ele geçirmeye başlamasından sonra başladı.

Suudi Arabistan’ın bölgesel rakibi İran’ın desteklediği şii husi asilerinin ilerleyişinden endişe ederek, krallık ve Sünni Arap devletlerinin koalisyonu, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Abd-Rabbu Mansour’u yeniden meşrulaştırmak amaçlı büyük bir hava harekatı başlattı.