Suud milyonlarca dolar kazanmış

"BP Dünya Enerji İstatistikleri Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, dünyada petrol ticareti geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4 artışla, 2 milyar 117 milyon 800 bin tona çıktı.

Suudi Arabistan petrol ihracatını geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4,5artırarak, 375 milyon 300 bin tona çıkardı. Böylece Suudi Arabistan 2016'da dünyanın en fazla petrol satan ülkesi oldu.

Suudi Arabistan petrolünün en büyük alıcısı ise 59 milyon tonla Japonya olarak belirlendi.du. Bu ülkeyi, 54 milyon 800 bin tonluk petrol ithalatıyla ABD izledi. Suudi Arabistan'dan en fazla petrol satın alan üçüncü ülke ise 51 milyon tonla Çin oldu.

Küresel petrol ihracatında Suudi Arabistan'ı, 274 milyon ton ile Rusya ve 177 milyon 500 bin ton ile Irak takip etti.

2016'da en fazla petrol ithal eden ülke ise 393 milyon 300 bin tonla ABD oldu. Onu, 382 milyon 600 bin tonla Çin ve 212 milyon 300 bin ton ile Hindistan izledi.

LİDER SUUDİ ARABİSTAN

Geçen yıl dünya genelinde en çok petrol üretimi 585 milyon 700 bin tonla Suudi Arabistan'da gerçekleşti. Hampetrol üretiminde Suudi Arabistan'ı, 554 milyon 300 bin ton ile Rusya ve 543 milyon ton ile ABD takip etti.

Dünyada petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artışla 4 milyar 382 milyon 400 bin ton oldu. Petrol talebi de yüzde 1,7 artarak 4 milyar 418 milyon 200 bin tona yükseldi.

Petrol tüketiminde 863 milyon 100 bin ton ile ABD başı çekerken, onu 578 milyon 700 bin ton ile Çin ve 212 milyon 700 bin ton ile Hindistan izledi.