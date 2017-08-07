''Suud Arabistan, silahlı örgüt kurmaya çalıştı''

Suudi Arabistan'ı Irak'ta silahlı milis kuvveti kurmaya çalışmakla suçlayan El Mühendis, ayrıca Suudi Arabistan'ın DEAŞ'i desteklediğine inanıyor.

Katıldığı canlı yayın programında Riyad’ın Haşdi Şaabi’yi terör örgütü olarak isimlendirmede ısrar ettiğine dikkat çeken El Mühendis şu ifadeleri kullandı:

“Riyad, Irak’ta silahlı milis örgütü kurmaya çalıştı ancak başaramadı. Irak’taki terör örgütlerinden faydalandı. Elimizde fazlasıyla bilgi var ancak Irak’ın bölge devletleriyle ilişkisi bozulmasın diye açıklamaktan kaçınıyoruz.”

El Mühendis konuşmasının devamında Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki Suudi Arabistan ve BAE konsolosluklarının DEAŞ’i desteklediğini savunarak buna ilişkin detaylı belgelere sahip olduklarını ileri sürdü.

Terör örgütü Haşdi Şabi Irak'ta mezhepçi politikaları ile biliniyor ve basına yansıyan çok sayıda katliam videoları bulunuyor

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