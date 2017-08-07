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''Suud Arabistan, silahlı örgüt kurmaya çalıştı''

İran destekli terör örgütü Haşdi Şaabi'nin ikinci başkanı Ebu Mehdi El Mühendis, Suudi Arabistan'nın Irak'ta silahlı güç kurmak istediğini ifade etti.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:39
''Suud Arabistan, silahlı örgüt kurmaya çalıştı''
Suudi Arabistan'ı Irak'ta silahlı milis kuvveti kurmaya çalışmakla suçlayan El Mühendis, ayrıca Suudi Arabistan'ın DEAŞ'i desteklediğine inanıyor. 
 
Katıldığı canlı yayın programında Riyad’ın Haşdi Şaabi’yi terör örgütü  olarak isimlendirmede ısrar ettiğine dikkat çeken El Mühendis şu ifadeleri kullandı:  
 
“Riyad, Irak’ta silahlı milis örgütü kurmaya çalıştı ancak başaramadı. Irak’taki terör örgütlerinden faydalandı. Elimizde fazlasıyla bilgi var ancak Irak’ın bölge devletleriyle ilişkisi bozulmasın diye açıklamaktan kaçınıyoruz.” 
 
El Mühendis konuşmasının devamında Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki Suudi Arabistan ve BAE konsolosluklarının DEAŞ’i desteklediğini savunarak buna ilişkin detaylı belgelere sahip olduklarını ileri sürdü. 
 
Terör örgütü Haşdi Şabi Irak'ta mezhepçi politikaları ile biliniyor ve basına yansıyan çok sayıda katliam videoları bulunuyor 
 
mepanews
 

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:39
  1. Haşdi Şabi
  2. Suudi Arabistan
  • vatansevervatansever36 dk önce
    Dinime kufreden bari muselman olsa..
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