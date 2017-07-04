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Sütün tencereye yapışması nasıl önlenir?

Açık olarak aldığınız sütü kaynatırken tencereye yapışması temizliğini zorlaştırır. İşte tencerede pişirdiğiniz sütün yapışmaması için kolay çözümü...

04 Temmuz 2017 Salı 14:28
Sütün tencereye yapışması nasıl önlenir?

Son zamanlarda doğal beslenmeye dönüş ile beraber dışarıdan alınan sütlerin kullanımında da artış görülmüştür. Açık sütler, tüketilmeden önce kaynama noktasına getirilip soğutulmalıdır. Aynı durum yoğurt yaparken de geçerlidir.  Bu esnada en sık görülen problem de sütün tencereye yapışmasıdır.

SÜTÜN TENCEREYE YAPIŞMASINI NASIL ENGELLEYEBİLİRİZ?

Sütü kaynatmadan önce kaynatacağınız tencereyi normal ısıdaki suyla çalkalayın.

Çalkaladıktan sonra tencereyi kurulamamalısınız ve içinde süt yokken ocağa koymamalısınız.

Suyla çalkaladığınız zaman sütün kaynama esnasında tencereye yapışmadığını görebilirsiniz.

Bir diğer seçenek ise kaynatacağınız sütün içerisine şeker ilave edebilirsiniz.

Bu durumda dikat etmeniz gereken sütün kilosuna uygun miktarda şeker ilave etmektir.

İlk olarak sütü tencereye alın ve şekeri ilave edin ocağın altını yakın.

Atmanız gereken şeker için bir litre süte bir yarım kaşığı toz şeker oranını kullanmalısınız ki faydası olsun.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:28
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