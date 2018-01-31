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Sütçüler HES için teklif zamanı

Sütçüler Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar özelleştirilecek.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:44
Sütçüler HES için teklif zamanı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlandı.

SON GÜN 21 MART

Buna göre, Isparta’daki Sütçüler HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildi. Geçici teminat bedeli 1 milyon lira olarak belirlenen ihale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. Komisyonca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. İstekliler, tekliflerini 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edebilecek.

HEDEF YÜKSEK VERİM

1998 yılında dönemin Başbakanı Tansu Çiller tarafından resmi açılışı yapılan Sütçüler Hidroelektrik Santrali Türkiye’nin ilk yap-işlet devret modellerinden birisi. Santral, Sütçüler Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde Değirmendere mevkiinde üretimine devam ediyor. Santral, günde 53 bin 500 kilovat/saat elektrik üreterek 11 bin kişinin günlük enerji ihtiyacını karşılıyor.

RAKAMLARLA SÜTÇÜLER HES

-Kurulu güç: 2.2 megavat

-Türbin adedi: 2

-Günlük enerji üretim kapasitesi: 53 bin 500 kilovat/saat (11 bin kişinin günlük enerji ihtiyacı)

-Suyun debisi: 2.50 metreküp/saniye

-Düşü: 110,85 metre

-Cebri boru boyu: 525 metre İstihdam sayısı: 11 kişi

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 09:44
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