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Süt üreticileri 1.44 TL’deki fiyat istikrarından memnun

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, Ulusal Süt Konseyi’nde gerçekleştirilen toplantıda çiğ inek sütü referans fiyatının 1,44 lira olarak belirlendiğini ifade ederek, “Fiyatlar haziran sonuna kadar böyle kalacak. Üreticiler, fiyat istikrarı olacağı için memnun” dedi.

23 Ocak 2018 Salı 12:08
Süt üreticileri 1.44 TL’deki fiyat istikrarından memnun

Keskin, 1,44 lira olarak belirlenen çiğ inek sütü referans fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 4 yıl içinde yapılan zammın yüzde 20 seviyesini ancak yakaladığına dikkati çeken Keskin, “Bu fiyatın tüm üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim. Fiyatlar haziran sonuna kadar böyle kalacak. Üreticiler, fiyat istikrarı olacağı için memnun” açıklaması yaptı.

Keskin, çiğ inek sütü fiyatını düşürme çabasında olan bazı sanayicilerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye çalıştıklarına işaret ederek, bu durumun hayvancılığa büyük zarar verdiğini dile getirdi. Belirlenen fiyatın Avrupa piyasalarıyla kıyaslandığında hala çok düşük olduğunu belirten Keskin, asgari kazançlarla çalışan üreticilerin Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağladığını vurguladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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