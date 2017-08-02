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Süt sağarken öldü

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde süt sağma makinesiyle inek sağdığı sırada elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 07:35
Süt sağarken öldü

Edinilen bilgiye göre, Gölkent Mahallesi'ndeki evin yanındaki ahıra süt sağmak için giden ve uzun süre dönmeyen Mehmet Bakkal'ı (53) kontrol eden yakınları, Bakkal'ı yerde baygın halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakkal, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bakkal'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Mehmet Bakkal'ın, inekleri sağmak için kullandığı süt sağma makinesinin elektrik akımına kapıldığı tespit edildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 07:35
  1. Süt sağarken öldü
  2. Sakarya'da süt sağarken
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