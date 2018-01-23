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Süt kazanına düşen 2 çocuk yandı

Erzurum’da süt kazanına düşerek yanan 2 çocuk Erzurum’da tedavi altına alındı.

23 Ocak 2018 Salı 10:14
Süt kazanına düşen 2 çocuk yandı

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Alagöz köyünde meydana gelen olayda, 2 ve 3 yaşındaki iki çocuk, süt kazanına düştü. Vücutlarının büyük bölümünde yanıklar oluşan çocuklar soğuk suya tutuldu. Çocuklar ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine kaldırıldı. Erzurum’da tedavi altına alınan çocukların, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:14
  1. erzurum
  2. alzgöz
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