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Süt devinde skandal üstüne skandal

Fransız şirketi Lactalis hakkında bu kez, tehlike karşısında kamuoyunu çok geç ve yetersiz bilgilendirdiği şüphesi ile soruşturma açıldı.

29 Aralık 2017 Cuma 15:38
Süt devinde skandal üstüne skandal

Fransa'da savcılık bebek sütünde bağırsak enfeksiyonu ve ishale yol açan salmonella mikrobu tespit edilen Lactalis şirketi hakkında ön soruşturma başlattı. Fransa'nın en büyük süt endüstrisi şirketi olan Lactalis insan sağlığına zarar vermek ve tüketiciyi yanıltmakla suçlanıyor. Fransa'da 30'dan fazla bebeğin hastalanması üzerine şirket bütün dünyaya ihraç ettiği binlerce ton süt tozunu toplatmak zorunda kalmıştı.

Deutsche Welle'nin haberine göre soruşturmayı yürüten savcılık yetkilileri Lactalis'in salmonella tehlikesi karşısında kamuoyunu çok geç ve yetersiz bilgilendirdiği şüphesi üzerinde duruyor. Şirket Aralık ortalarında Milumel, Picot ve Taranis marka ürünlerini tezgâhlardan indirtmişti. Sağlık müdürlüğü ise 1 Aralık'ta Lactalis'i süt ürünlerine mikrop bulaşmış olabileceği hususunda uyarmıştı.

EN ÇOK ASYA ÜLKELERİNE SÜT TOZU SATIYORLAR

Fransız yetkililerce Ağustos ayından bu yana ülkede en az 35 bebeğin salmonella'ya yakalandığı ve bebeklerden 31'ine mikrobun tespit edildiği Lactalis tesislerinde üretilmiş süt tozu verildiği açıklandı. Şirket üretimin durdurulduğunu ve tesisin temizlenip dezenfekte edildiğini duyurdu. Hastalanan bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sütçülük endüstrisinin devleri arasında yer alan Fransız Lactalis şirketi ürünlerini çoğunlukla Çin, Pakistan ve Britanya'da pazarlıyor. Lactalis Almanya'ya süt tozu göndermediklerini, sadece üç ayrı marka altında peynir sattıklarını açıkladı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 15:38
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