Susuz’da trafik kazası: 7 yaralı
Susuz’da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.28 Haziran 2017 Çarşamba 11:50
Kars’ın Susuz İlçesi’ne bağlı Büyükçatak Köyü’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada araçta sıkışan yaralılar AFAD ve Kars Belediyesi’ne ait itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak ambulanslara taşındı.
Ambulanslara taşınan yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.